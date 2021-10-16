20. Millî Eğitim Şûrası Isparta İl Millî Eğitim Müdürlüğü Öneri Raporu Hazırlandı

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'ın himayelerinde 1-3 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek olan 20. Millî Eğitim Şûrası hazırlık çalışmaları kapsamında il değerlendirme toplantıları 11-15 Ekim tarihleri arasında çevrim içi ve yüz yüze beş oturum şeklinde yapılmıştır.İl Millî Eğitim Müdür Yardımcımız Sayın Fevzi GÜÇLÜ koordinasyonunda yapılan çalışmalarda okulöncesi, ilköğretim ve ortaöğretimde fırsat eşitliği, mesleki eğitimin iyileştirilmesi ve öğretmenlerin mesleki gelişimi alanlarında çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalara şube müdürlerimiz, akademisyenlerimiz, okul müdürlerimiz, öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz, velilerimiz, sivil toplum kuruluşları, sendika temsilcilerinin katılmıştır. Düzenlenen toplantılar sonucunda Isparta İl Millî Eğitim Müdürlüğü Şûra Öneri Raporu tamamlanmıştır.ISPARTA MEM