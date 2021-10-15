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Isparta Altı Nokta Körler Derneği’nden ITB ziyareti

Isparta Altı Nokta Körler Derneği’nden ITB ziyareti
TÜRKİYE
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Altı Nokta Körler Derneği’nden Borsamızı Ziyaret
Altı Nokta Körler Derneği Isparta Şubesi Başkanı İsmail Er ve beraberindeki heyet, 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Görme Engelliler günü münasebetiyle, Başkanımız Ahmet Adar’ı nezaket ziyaretinde bulundu.
Dernek Başkanı İsmail Er, engellilerin hayatlarını kolaylaştıran hizmetlerinden dolayı Başkan Sayın Adar’a teşekkürlerini iletti.
Başkan Adar, Altı Nokta Körler Derneği Başkanı İsmail Er ve beraberindeki heyete ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek şunları kaydetti: “Her insan bir engelli adayıdır ve hayata bu açıdan bakması gerekmektedir. Bizlerin de, engelli bireylerin yaşamlarını kolaylaştırmak adına üzerimize düşen görev neyse yapmaktan çekinmeyeceğimizi bildirmek isterim. Ziyaretinizden dolayı şahsınıza ve ekibinize teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.
Konuşmalarının ardından Dernek Başkanı İsmail Er tarafından Yönetim Kurulu Başkanımız Ahmet Adar’a günün anısına ithafen plaket ve beyaz baston takdim edildi.
Ziyaret karşılıklı fikir alışverişin ardından son buldu.

ITB

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