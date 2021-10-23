CHP'Lİ HALICI ŞEHİR HASTANESİNDEKİ İHALE KARMAŞASINI GÜNDEME TAŞIDI



CHP Isparta İl Başkanı Yalım Halıcı, Isparta Şehir Hastanesi'nin temelinin atıldıktan 4 ay sonra ihalesinin yapılmasına tepki gösterdi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, belgeleriyle Isparta'daki Şehir Hastanesi'nin temelinin atılmasından dört ay sonra ihaleye çıktığını açıkladı.



"SİZ NASIL İHALE YAPMADIĞINIZ YERİN TEMELİNİ ATIYORSUNUZ?"

CHP liderinin açıklamasına İl Başkanı Yalım Halıcı da destek verdi. CHP'li Halıcı, "Isparta Şehir Hastanesinin önce temeli atılıyor, 134 gün sonra ise ihalesi yapılıyor. Kanun, kural tanımadan yapılan bu ihaleyi Sayın Genel Başkanımızın ardından kent gündemine taşıdık. Şöyle ki, hastanenin ihalesi 24 Temmuz da yani temel atımından tam 134 gün sonra gerçekleşiyor. Siz nasıl ihale yapmadığınız yerin temelini atarsınız sormak gerekiyor! İhalesi yapılmayan bir yerin temeli nasıl olur da 4 ay önce atılır?" şeklinde konuştu.



"YAPTIK DEDİKLERİ TEK ŞEY VAR O DA KANUNSUZ"

Şehir hastanelerinin yapılma şekline ve işletilme şekline muhalefet yaptıklarını da söyleyen Başkan Halıcı, "Şehir Hastanesinde çalışanların doktorundan, temizlikçisine kadar pandemi dönemindeki emeklerini taktir ediyoruz. Onların gayretiyle pandeminin üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Tabi ihtiyaç duyulan şey yapılacak. Ancak Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 19-20 yıllık iktidarları döneminde Isparta'da bunu yaptık dedikleri bir tek şehir hastanesi var ve onun da yapılma şekli usulsüz, kanunsuz. Bizim anlatmak istediğimiz ve tepki gösterdiğimiz bu." dedi.



Kaynak: ISPARTA CHP İL BAŞKANLIĞI