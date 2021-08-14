Eğirdir Triatlonu Koordinasyon Toplantısı Yapıldı

Hafta sonu yapılacak Eğirdir Triatlonu'nun koordinasyon toplantısı bugün yapıldı.Kaymakamımız Sayın Adem Çelik başkanlık ettiği Eğirdir Triatlonu Koordinasyon Toplantısı, Belediye Başkanı Veli Gök, İlçe Emniyet Müdür V. Ahmet Ömer Gürlek, İlçe Jandarma Komutanı Yzb. Fatih Türkmen, Türkiye Triatlon Federasyonu Organizasyon Kurulu Başkanı Oğuz Aydın, Triatlon Federasyonu İl Temsilcisi Öğr. Gör. Çetin Meydan ve Yarış Direktörü Onur Şentürk’ün katılımı ile gerçekleşti.İlçemizde 14-15 Ağustos’ta gerçekleştirilecek olan Triatlon yarışlarının en sağlıklı şekilde yürütülmesi adına gerekli lojistik planlamaların değerlendirildiği toplantıda Pandemi önlemleri başta olmak üzere sağlık, emniyet ve su güvenliği konusunda alınması gereken tüm tedbirler görüşüldü.