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Eğirdir Triatlonu Koordinasyon Toplantısı Yapıldı

Eğirdir Triatlonu Koordinasyon Toplantısı Yapıldı
TÜRKİYE
G.Tarihi: 13.08.2021 17:24
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ISPARTA DÜĞÜN SALONLARI
Eğirdir Triatlonu Koordinasyon Toplantısı Yapıldı
Hafta sonu yapılacak Eğirdir Triatlonu'nun koordinasyon toplantısı bugün yapıldı.
Kaymakamımız Sayın Adem Çelik başkanlık ettiği Eğirdir Triatlonu Koordinasyon Toplantısı, Belediye Başkanı Veli Gök, İlçe Emniyet Müdür V. Ahmet Ömer Gürlek, İlçe Jandarma Komutanı Yzb. Fatih Türkmen, Türkiye Triatlon Federasyonu Organizasyon Kurulu Başkanı Oğuz Aydın, Triatlon Federasyonu İl Temsilcisi Öğr. Gör. Çetin Meydan ve Yarış Direktörü Onur Şentürk’ün katılımı ile gerçekleşti.
İlçemizde 14-15 Ağustos’ta gerçekleştirilecek olan Triatlon yarışlarının en sağlıklı şekilde yürütülmesi adına gerekli lojistik planlamaların değerlendirildiği toplantıda Pandemi önlemleri başta olmak üzere sağlık, emniyet ve su güvenliği konusunda alınması gereken tüm tedbirler görüşüldü.

Eğirdir Kaymakamlığı

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Bir şunu diyen bir yazı 'EĞİRDİR OralB TRIATLONU TÜRKİYE KUPASI FINAL YARIŞLARI 30 AĞUSTO ZAFER BAYRAMI AQUATLON ŞENLİĞİ 14-15 AĞUSTOS 2021 Saat 13 Ağustos 2021 Cuma 14.00 17.50 18.00 Program Kit Dağıtımı (Paratriatlon, Genç, Yıldız, M3, M2, Yaş Grubu Erkekler Başlangıç (Rolling Start) Adres Citta Slow Market TTF Youtube Channel (Online)' görseli olabilir

Bir şunu diyen bir yazı 'EĞİRDİR OralB TRIATLONU TÜRKİYE KUPASI FINAL YARIŞLARI 30 AĞUSTO ZAFER BAYRAMI AQUATLON ŞENLİĞİ 14-15AĞUSTOS2021 AĞUSTOS Saat 14 Ağustos 2021 Cumartesi 07.30 Adres 10.30 08.20 08.30 08.33 09.30 09.35 10.50 11.00 11.03 11.30 11.33 12.00 Program Değişim Alanına Giriş (M3) M3 Erkekler Başlangıç M3 Kadınlar Başlangıç Yıldız Erkekler Başlangıç Yıldız Kadınlar Başlangıç Değişim Alanına Giriş (M2, M1) M2 Erkekler Başlangıç M2 Kadınlar Başlangıç M1 Erkekler Başlangıç M1 Kadınlar Başlangıç Ödül Töreni (M3, Yıldız) Eğirdir Limanı Eğirdir Limanı Eğirdir Limanı Eğirdir Limanı Eğirdir Limanı Eğirdir Limanı Eğirdir Limanı Eğirdir Limanı Eğirdir Limanı Eğirdir Limanı Eğirdir Limanı' görseli olabilir

Bir şunu diyen bir yazı 'EĞİRDİR Oral-B TRIATLONU TÜRKİYE KUPASI FINAL YARIŞLARI 30 AĞUSTO ZAFER BAYRAMI AQUATLON ŞENLİĞİ 14-15 AĞUSTOS 2021 12.30 13.00 13.00 13.50 14.00 14.03 15.30 15.33 18.00 18.50 18.00 Öğle Arası Değ işim Alanına Giriş (Paratriatlon, Genç) Genç Erkekler Başlangıç Genç Kadınlar Başlangıç Paratriatlon Erkekler Başlangıç Paratriatlon Kadınlar Başlangıç Ödül Töreni (Paratriatlon, Genç) Kit Dağıtımı (Elit Yaş Grubu Triatlon) Teknik Toplantı (Elit ve Yaş Grubu Triatlon) 16.00 Eğirdir Limanı Eğirdir Limanı Eğirdir Limanı Eğirdir Limanı Eğirdir Limanı Eğirdir Limanı Eğirdir Limanı Citta Slow Market TTF Youtube Channel (Online)' görseli olabilir

Bir şunu diyen bir yazı 'AĞUSTO EĞİRDİR OralB TRIATLONU FINAL ZAFER BAYRAMI AQUATLON ŞENLİĞİ Saat 07.00 Program 15Ağustos 2021 Pazar 07.50 08.00 08.05 Adres 11.50 Eğirdir Limanı Eğirdir Limanı Eğirdir Limanı Eğirdir Limanı Eğirdir Limanı 13.30 14.30 14.30 Değişim Alanına Giriş (Elit, Yaş Grubu) Yaş Grubu Erkekler Başlangıç (Rolling Start) Grubu Kadınlar Başlangıç Elit Erkekler Başlangıç ElitKadınla Başlangıç Yaş Grubu Standart Triatlon Cut Off Ödül Töreni (Yaş Grubu) Ödül Töreni (Elit) Değişim Alanına Giriş (Seçmeye Katılacak Sporcular) Yıldız Erkekler Avrupa Şampiyonası Seçmesi (15-17 Yıldız Kadınlar Avrupa Şampiyonası Seçmesi Yaş) 15.00 15.00 15.10 15.13 Eğirdir Limanı Eğirdir Limanı Eğirdir Limanı Eğirdir Limanı Eğirdir Limanı' görseli olabilir


 
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