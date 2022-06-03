T.C. TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop ile Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi Başkanı Prof. Dr. Sahiba Gafarova’nın himayelerinde, Azerbaycan Diplomatik Akademi Üniversitesi (ADA) ve Uluslararası Balkan Üniversitesi ortalığında Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (INCSOS) VII Karabağ başladı.Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen INCSOS VII Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi’nin açılışına TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Azerbaycan Millî Meclisi Başkanı Prof. Dr. Sahibe Gafarova, Azerbaycan Eğitim Bakanı Emin Amrullayev, YÖK Başkan vekilleri Prof. Dr. Rahmi Er, Prof. Dr. M. İ. Safa Kapıcıoğlu, ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler, Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Prof.Dr. Abdullah Diler, Büyükkutlu Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanlığı Muhasebe Ve Finansal Yönetim Bölüm öğretim üyesi ve aynı zamanda Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Doç.Dr. Mehmet Dinç katıldı.TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop "Akademik dünyadaki yakınlaşmanın, karşılıklı olarak birbirini tanımanın çok büyük faydaları hasıl olacaktır. Türkiye ve Azerbaycan için bu kadar yakın münasebetler varken, Şuşa Beyannamesi varken, orada bu yakınlaşmaya zemin teşkil eden çok güçlü hükümler bulunmaktadır. Türkiye ve Azerbaycan arasında üniversite ve diğer eğitim kurumları düzeyinde birlikte atılacak adımlar çok önemlidir ve bunların süratle gerçekleştirilmesi lazım. Çok uzun yıllar ayrı kaldık. Aradaki boşluğu da dolduracak adımları süratle atmamız lazım. Bu gayretlerin sözde kalmaması lazım" dedi.Protokol konuşmaları sonrası bildiri sunumlarına geçildi. Azerbaycan ADA Üniversitesinde gerçekleşen INCSOS VII Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 2-3-4 Haziran 2022 tarihlerinde bildirilerin sunumu ile devam edecek.ISUBÜ