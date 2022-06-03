Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik’in katılımıyla Sorkuncak Ortaokulu’nda öğretmen ve öğrenciler tarafından hazırlanan TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açılışı gerçekleştirildi.TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları açılış programlarına Kaymakam Adem Çelik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Armutoğlu, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fevzi Güçlü, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın söylenmesinin ardından Okul Müdürü Hasan Belim, açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Müzik dinletisi ve halk oyunları gösterisinin ardından kurdele kesimine geçildi.02 Haziran 2022 Perşembe günü Sorkuncak Ortaokulu okul bahçesinde düzenlenen bilim fuarında ; 19 Proje, 37 öğrenci, 7 danışman öğretmen nezaretinde 4 araştırma projesi, 8 tasarım projesi ve 7 inceleme projesi sergilendi.Kaymakam Adem Çelik ve beraberindekiler projeleri tek tek gezerek öğretmen ve öğrencilerden bilgiler aldılar.Fuar sergisinin ardından kabune, fasulye ve helva ikramı gerçekleştirildi.