Sayın Kaymakamımız Zikrullah ERDOĞAN Gül Anaokulunu ziyaret etti. Sayın Kaymakamımızın ziyareti esnasında İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa KABASAKAL eşlik etti. Anaokulu ziyaretinde minik öğrencilerle yakından ilgilenen Sayın Kaymakamımız öğrencilerle sohbet etti. Ziyaret ettiği öğrencilere süt ve kek ikramında bulundu .Okuldaki idareci ve öğretmenlerle de görüşen Kaymakamımız Zikrullah ERDOĞAN okul öncesi eğitim, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza ilkokula hazırlanmaları açısından sağladığı öneme dikkat çekti.