Şehir trafiğini rahatlatacak önemli çalışma

Şehrin 50 yıllık geleceği düşünülerek planlanan 300 metre uzunluğunda, 30 metre kapalı genişlikte, gidiş-geliş 4 şeritli olarak projelendirilen Mehmet Tönge Alt Geçidinde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Geçidin üniversite bölümündeki hafriyat alımlarının bitirildiği alanda perde beton dökümleri tüm hızıyla sürerken, diğer tarafında da hafriyat alımları devam ediyor.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, çalışmaları devam eden Mehmet Tönge Mahallesi Alt Geçidi inşaatında incelemelerde bulundu, firma yetkililerinden bilgiler aldı. Çalışmaların büyük bir hızla devam ettiğini kaydeden Başkan Başdeğirmen, işin 90 günlük olduğunu ancak firmanın işi 60 günde bitireceğini söylediğini ifade etti. Alt geçit çalışması esnasında altyapıda da deplase edilmesi gereken işlerin çıktığını dile getiren Başkan Başdeğirmen, “Bölgede yapılanma olmamasına karşın altyapı hatları çıkıyor” dedi.Bu tip çalışmaların yerleşim olmadan yapılmasının önemli olduğuna dikkat çeken Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Birçok yerde yapmak istediğimiz altgeçitleri, altyapıları deplase etmekte güçlük çektiğimiz için yapmakta zorluk yaşıyoruz. Onun için altyapı olmadan bu çalışmaları yapmalıyız ki, ileride sorunlarla karşılaşılmasın” görüşlerinde bulundu.Mehmet Tönge Alt Geçidi ile birlikte üniversitenin batı bölümünden, Adliye arasında yaklaşık 7 km’lik yolun hiçbir trafik ışığına takılmadan transit geçilebileceğini aktaran Başkan Başdeğirmen, yolun İstanbul Caddesini ve Mimar Sinan Caddesinde büyük rahatlama sağlayacağını aktardı. Başdeğirmen, Işıkkent, Batıkent, Binbirevler, Hızırbey, Dere, Yenice gibi mahallelere gideceklerin bu yolu kullanabileceğini kaydederek, “Bu şehir içerisindeki trafiği rahatlatacak önemli hattımızdan birisi olacak. Şehir içerisinde kullandığımız yolları bir metre genişletmemiz mümkün değil. Onun için bu mevcut yollardaki trafiği azaltmamız için alternatif yollar yapmalıyız. Biz de bu anlamda çalışmalar yapıyoruz, bu alt geçit ve devamında Adliyeye çıkan yolla şehir trafiğimizde azalmış olacak” şeklinde konuştu.Yine Çünür KYK ile şehir bağlantı yoluna da yakın bir zaman içerisinde başlayacaklarını dile getiren Başkan Başdeğirmen, “O hatta da 50’lik bir yol açacağız. Onu da yaptığımızda şehre girişlerdeki araç yoğunluğunu daha da azaltmış olacağız” ifadelerinde bulundu.