CHP'Lİ HALICI UNUTULAN DUBLE YOLLARI HATIRLATTI

"SON GÜNLERİNİ YAŞAYAN AKP GÜZEL HATIRLANMAK İSTİYORSA BU YOLU BİTİRSİN"



CHP Isparta İl Başkanı Yalım Halıcı, AKP'nin seçim öncesi vadettiği ancak seçim geçtikten sonra unutulan Dereboğazı duble yolu ile ilgili konuştu.



Isparta Antalya Dereboğazı Duble yol tartışmaları gündemi meşgul etmeye devam ediyor. İl Koordinasyon Kurulu toplantısında Karayolları Bölge Müdür Yardımcısı Suat Seyhan Sümengen tarafından yolda yapılacak çalışmalar için bakanlık ve genel müdürlükten gelecek talimatın beklendiği ifade edildi. CHP İl Başkanı Yalım Halıcı ise toplantıda yapılan bu açıklamaya tepki gösterdi. CHP'li Halıcı şunları söyledi:



"GÖRDÜĞÜMÜZ TEK ŞEY, SAMİMİ DEĞİLLER"

"Bizim bu toplantıda gördüğümüz tek şey samimiyetsizlik, samimi değiller. Bu yolun ve hatta Konya Yolunu da ekleyebiliriz. Bu yolların bitirilmesi konusunda iktidar partisinin samimi olmadığını görüyoruz. Bu sizin planınızın, programınızın içinde yok mu? Bu yolları bitirmek üzere belirli tarihte ve belirli hedefte siz almadınız mı?"



"ZAMANINDA BİTSEYDİ İNSANLAR HALA HAYATTAYDI"

"Yıllardır seçimden önce bu yol bitmek üzere ancak bir türlü bitmedi. AKP geldi, gidiyor. Isparta'nın yolları bitmedi. Tanıdığımız insanları kaybettik bu yollarda. Zamanında bitseydi o insanlar hala hayattaydı."



"BEKLENEN TALİMAT BİR AN ÖNCE VERİLSİN"

"Bu yollarla hem Doğuya açılan kapınız var hem de diğer taraftan Akdeniz'in en büyük ili Antalya ile olan ilişkilerimizin turizm, ekonomi, sosyal alanda geliştirilmesi var. Kamu yetkilileri tarafından talimat beklendiği söyleniyor. O zaman bu talimat bir an önce milletvekilleri ya da bakan tarafından verilsin. Artık iktidarının son günlerini yaşayan bir siyasi partinin, bari giderken güzel anılmak adına bu yolu bitirmesini bekliyoruz. Bitmezse o iş de bize düşecek gibi gözüküyor."





