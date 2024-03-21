Uyku Apnesi Taşıyanlara Ehliyet Verilmeyecek: Yeni Yasal Düzenleme Geliyor

Uyku Bilim Kurulu Üyesi ve Profesör Mehmet Karadağ, ehliyet başvurusunda bulunacak bireyler için önemli bir gereklilik olan yeni bir düzenlemeyi duyurdu. Karadağ'ın açıklamalarına göre, belirli sağlık sorunlarına sahip olan kişilerin ehliyet alabilmeleri için tedavi görmeleri zorunlu hale gelecek. Bu düzenleme, sürücü adaylarının dikkat etmesi gereken önemli bir husus olarak öne çıkıyor.

Türkiye'deki trafik düzenlemeleri kapsamında, 1 Ocak 2016'da yürürlüğe giren bir düzenlemeyle eski model sürücü belgelerinin yenilenmesi gerekliliği getirildi. Ancak, bu değişiklik, nüfus müdürlüklerindeki yoğunluğu hafifletmek amacıyla, 31 Aralık 2022'ye kadar olan sürenin iki yıl daha uzatılmasına yol açtı.

Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği (ASYOD) Uyku Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Karadağ, yeni düzenlemelerdeki önemli bir detayı paylaştı: Sürücü belgelerinin yenilenme sürecinde, özellikle ağır vasıta sürücüleri için beş yılda bir, diğer sürücüler içinse on yılda bir sağlık raporu alınması zorunluluğu getirildi. Bu sağlık raporlarında, uyku apnesi sendromunun varlığı da sorgulanmakta ve bu durum artık yasal bir gereklilik haline geldi.

Prof. Dr. Karadağ, uyku apnesi olan bireylerin tedavi olmadan araç kullanmamaları gerektiğini vurguladı.

Uyku Apnesi Nedir?

Uyku apnesi, bireylerin uyku esnasında yaşadıkları solunum duraklamaları olarak tanımlanır. Bu solunum kesintileri genellikle horlama ile birlikte görülür ve kişinin uyku düzenini bozarak, gündüz yorgunluğuna yol açabilir.

Obstrüktif ve merkezi olmak üzere iki çeşidi bulunan bu rahatsızlık, solunum yollarının fiziksel engellenmesi veya beyin fonksiyonlarındaki aksamalar sonucu meydana gelir. Uyku apnesinin tedavisi, yaşam tarzında yapılacak değişiklikler, uyku sırasında kullanılan CPAP cihazları ve bazı durumlarda cerrahi işlemleri içerebilir.

Eğer uygun tedavi uygulanmazsa, bu durum kalp rahatsızlıkları, hipertansiyon ve diyabet gibi ciddi sağlık problemlerine sebep olabilir. Uyku apnesi, gece boyunca tekrarlayan nefes darlığı, sabahları bitkin uyanma, gündüzleri aşırı uyuma isteği ve konsantrasyon eksikliği gibi belirtilerle kendini gösterir.