Bazı seçim yasakları bugün başladı

Yüksek Seçim Kurulu Belirledi: Propaganda Serbestliği ve Seçim Yasakları Başladı

Bugün itibariyle, 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesinde propaganda serbestliği ve bazı seçim yasakları resmen başladı. Yüksek Seçim Kurulu'nun belirlediği takvime göre, seçimler 31 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek. Seçim öncesinde propaganda faaliyetleri 30 Mart Cumartesi günü saat 18.00'de sona erecek, seçimle ilgili yasaklar ise 31 Mart Pazar günü gece yarısı 23.59'da kalkacak.

Seçim sürecinde, politik partiler ve bağımsız adaylar, basılı medyada ve internet siteleri üzerinden reklam ve duyurularla propaganda yapma hakkına sahiptirler. Ancak, kamusal alanlar, ibadethaneler ve resmi binalar gibi belirli yerlerde toplu halde propaganda yapmak yasaktır. Ayrıca, güneş batışından iki saat sonra ile güneş doğuşuna kadar açık alanlarda toplu sözlü propaganda da yasaklanmıştır. Elektronik posta ve telefon aracılığıyla vatandaşlara yönelik herhangi bir propaganda mesajı gönderilmesi de yasaklanmıştır.

Seçim gününden önceki on günlük süre zarfında, basın ve yayın organları aracılığıyla yapılan kamuoyu araştırmaları, anketler ve tahminler gibi faaliyetler, siyasi partiler veya adaylar lehine ya da aleyhine olacak şekilde yayınlanamaz. Bakanlar ve milletvekilleri, resmi araçlarla seçim kampanyası gezileri yapamazlar ve bu geziler sırasında resmi karşılama veya uğurlama törenleri düzenlenemez. Ayrıca, bakanlar, milletvekilleri ve adayların seçim kampanyası gezilerine devlet memurlarının katılımı yasaktır.

Seçmen bilgilendirme kağıtları, 29 Şubat Perşembe günü dağıtılmaya başlandı ve 24 Mart Pazar gününe kadar tüm seçmenlere ulaştırılması planlanıyor. Seçmenler, oy kullanacakları yer ve sandık numarasını Yüksek Seçim Kurulu'nun resmi web sitesi, e-Devlet portalı, YSK Seçmen Sorgulama Mobil Uygulaması veya YSK Çağrı Merkezi üzerinden öğrenebilirler. Tutuklu ve taksirli suçlardan mahkum olanların listeleri 28 Mart'ta nihai hale getirilecek. Türkiye genelinde vatandaşlar, 31 Mart'ta yapılacak olan seçim için oy kullanma işlemi için sandık başına gidecekler.

Oy verme saatleri de Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlendi. Mart ayındaki seçimlerde mevsimsel koşullar ve akşamın erken saatlerde karanlık olmasını göz önünde bulundurarak, Türkiye'nin doğusundaki otuz iki ilde oy kullanma zamanları bir saat erkene alındı. Bu illerde ve cezaevlerinde oy verme işlemi sabah 07.00'den akşam 16.00'ya kadar gerçekleştirilecek. Diğer bölgelerdeki seçmenler için oy verme saatleri ise sabah 08.00'den akşam 17.00'ye kadar olacak şekilde belirlendi.