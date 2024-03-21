2024 İşsizlik Maaşı Artışı: İşsizlere Sağlanan Ekonomik Destek Güçlendirildi
2024 yılı itibarıyla gerçekleştirilen düzenlemeler, işsizlik sigortasından yararlanan bireylerin ekonomik olarak desteklenmesini artırdı. İşsizlik sigortası kapsamında sunulan mali destek miktarı yükseltildi ve işsizlik ödeneği olarak bilinen bu yardım, aylık 7.940 TL'ye kadar çıkabilmektedir.
Bu gelişme, işsizlik sigortası kullanan bireylerin ekonomik güvenliklerini artırarak, işsizlik dönemlerinde daha iyi bir destek alabilmelerine olanak tanımaktadır. Ancak, işsizlik maaşından yararlanabilmek için belirli kriterlerin karşılanması gerekmektedir.
İşten çıkarılan bir bireyin, işten ayrılmadan önce en az 120 gün boyunca sigortalı çalışmış olması gerekmektedir. Ayrıca, geçmiş üç yıl içinde en az 600 gün boyunca sigorta primi ödenmiş olmalı ve işten ayrıldıktan sonra 30 gün içinde İŞKUR'a başvurulmalıdır. Başvurular, İŞKUR'un resmi web sitesi olan www.iskur.gov.tr üzerinden online olarak gerçekleştirilmektedir.
İşsizlik ödeneği, iş arayışı sürecinde bireylerin maddi ihtiyaçlarını karşılayarak, yeni bir iş bulma çabalarını desteklemekte ve işsizlik maaşı alan bireylere çeşitli ek avantajlar sunmaktadır. Bu avantajlar arasında genel sağlık sigortası, mesleki eğitim kurslarına katılım ve iş bulma desteği gibi imkanlar bulunmaktadır.
İşsizlik maaşı miktarı, sigortalı bireylerin son dört ayda elde ettikleri prime tabi kazançlara göre belirlenmektedir. Asgari ücretteki değişiklikler doğrudan işsizlik maaşının miktarını etkilemektedir. Son asgari ücret zammıyla birlikte, işsizlik maaşının minimum ve maksimum miktarları sırasıyla 7.940,33 TL ve 15.880,66 TL'ye yükselmiştir.