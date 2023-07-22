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Yalvaç’ta Festival Rüzgarı Esti

Yalvaç’ta Festival Rüzgarı Esti
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Yalvaç’ta Festival Rüzgarı Esti
Yalvaç ilçesinde 20.si düzenlenen Psidia Antiokheia Kültür Turizm ve Sanat Festivali açılış töreni ile başladı.
Tarihi Çınaraltı Meydanı’nda düzenlenen törene Vali Aydın Baruş, Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez, Yalvaç protokolü, daire müdürleri, STK temsilcileri, belde belediye başkanları ve çok sayıda Yalvaçlı katıldı.
Yalvaç Belediyesi mehteran takımının gösterisi ile başlayan program ardından halk oyunları ekipleri ve ilçede Taekwondo sporu yapan öğrencilerin gösterileri ile devam etti.
Yalvaç’ın 5 bin yıllık geçmişi ile Isparta’nın en büyük ilçesi olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Halil Hilmi Tütüncü, Yalvaç’ın tarih, kültür ve doğa şehri olduğunu kaydetti.
Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez ise Yalvaç’ın sorunlarını çözmek için el birliği ile çalıştıklarını ve Yalvaç’a hizmetlerinin devam edeceğini kaydetti.
Milletimizin yaklaşık bin yıldır Anadolu’ya kök salmış ulu bir çınar olduğunu söyleyen Vali Aydın Baruş, festivallerinde amacının insanları bir araya getirmek olduğunu belirtti. Vali Baruş, “Yaklaşık 1000 yıllık bir tarihe sahip Anadolu'da bu büyük millet köklü çınar gibi Anadolu'nun dört bir tarafına kök salmış. Önemli olan bu büyük çınarın canlılığının korumasını sağlamak. Bunu neyle sağlayabiliriz? Bunu atalarımızdan edindiğimiz örf ve adetlerle sağlayabiliriz. Bugün büyük bir mutlulukla görüyorum ki Yalvaç bu büyük medeniyetin gür dallarından bir tanesi. Bu güzel şehir Türk milletinin eşsiz medeniyet anlayışını yaşatmaya devam ediyor. Festivallerin amacı zaten insanlarımızı bir araya getirmek, dostluk ve kardeşlikle aynı sohbet ortamında bulunmalarını sağlamak, hem de ilçemizi ticari ve ekonomi bakımından hareketli hale getirerek dış dünyaya ve ülkemize tanıtımını sağlamaktır. Yalvaç Belediyesi de bunu başarmış gördüğüm kadarıyla. Dört gün sürecek bu festivalde tüm Yalvaçlıların mutlu olmasını ve dışarıdan gelen, vatan hasreti çeken özellikle gurbetçi kardeşlerimizin de Yalvaç ile en azından belli bir sürede olsa hasretlerini gidermelerini temenni ediyorum.” dedi.
Konuşmaların ardından Vali Aydın Baruş ve diğer katılımcılar stantları ziyaret ederek esnaflar ile bir süre sohbet ettiler.
İlçede 23 Temmuz tarihine kadar devam edecek olan Psidia Antiokheia Kültür Turizm ve Sanat Festivali’nde birbirinden ünlü sanatçılar da vatandaşlara konser verecekler.
 
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