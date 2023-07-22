Isparta'nın Bir Köyünde Kurt Saldırısı: Hayvanlar Telef Oldu!

Köylü Halil Altuntaş, hayvanlarının korunması için önemli önlemler alınması gerektiğini vurgulayarak yetkililerden yardım beklediğini belirtti. Kurt saldırılarının çiftçiler için ciddi bir sorun olduğunu dile getiren Altuntaş, hayvanlarını koruyamamanın üzüntüsünü yaşıyor.
Olayın bir kez daha gündeme gelmesiyle birlikte Güldallı köyü sakinleri ve hayvan sahipleri, benzer olayların önüne geçilmesi için tedbirlerin alınmasını istiyor. Konu hakkında resmi makamlardan yapılan açıklamalar ve alınacak önlemler, köy halkını rahatlatmak için büyük önem taşıyor.