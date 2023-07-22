Isparta'da Kaçak Sigaralar Ele Geçirildi

Isparta İl Jandarma Komutanlığı, sigara kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Senirkent İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde (1) şahsın kaçak sigara satışı yaptığı bilgisini aldı.20 Temmuz 2023 tarihinde yapılan çalışmalar sonucu, Senirkent İlçesi'nde (1) şüpheli şahsın ikametinde gerçekleştirilen aramada, toplam (886) paket kaçak sigara ele geçirildi. Ele geçirilen sigaralar arasında (261) paket bandrolsüz Tekel 3000 Silver marka, (341) paket bandrolsüz Tekel 3000 Night Blue, (232) paket bandrolsüz Captain Black Blue marka ve (52) paket bandrolsüz Gauloises marka bulunuyordu.Kaçak sigara ticareti yapan şüpheli D.E. (30) hakkında adli işlem başlatılarak, ele geçirilen sigaralara el konuldu.Isparta İl Jandarma Komutanlığı, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak adına kararlılıkla çalışmalarına devam edeceğini kamuoyuna saygıyla duyurur.