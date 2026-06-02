Yalvaç Festival İçin Gün Sayıyor

G.Tarihi: 01.06.2026 23:08
Pisidia Antiokheia Festivali Hazırlıkları Başladı

Isparta'nın tarihi ve kültürel zenginlikleriyle öne çıkan ilçesi Yalvaç'ta, bu yıl düzenlenecek olan Pisidia Antiokheia Kültür, Turizm ve Sanat Festivali için hazırlıklar başladı. 28 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek festival öncesinde, organizasyon sürecine ilişkin önemli bir toplantı yapıldı.

Yalvaç Belediyesi Toplantı Salonu'nda düzenlenen festival komitesi toplantısına Yalvaç Kaymakamı Bekir Abacı başkanlık ederken, Yalvaç Belediye Başkanı Mustafa Kodal ve ilgili kurum temsilcileri de katıldı. Toplantıda festival programı, organizasyon detayları, güvenlik önlemleri ve kurumlar arası koordinasyon konuları ele alındı.

Yalvaç'ın sahip olduğu tarihi mirasın ve turizm potansiyelinin daha geniş kitlelere tanıtılmasının hedeflendiği festival kapsamında birçok etkinliğin gerçekleştirilmesi planlanıyor. Konserlerden kültürel gösterilere, sergilerden sportif faaliyetlere kadar geniş bir yelpazede program hazırlanırken, ilçenin sosyal ve ekonomik hareketliliğine de önemli katkı sağlanması amaçlanıyor.

Özellikle dünyanın sayılı antik kentleri arasında gösterilen Pisidia Antiokheia Antik Kenti ile özdeşleşen festivalin, her yıl olduğu gibi bu yıl da binlerce ziyaretçiyi Yalvaç'ta buluşturması bekleniyor.

Festival hazırlıklarının tüm kurumların iş birliğiyle sürdürüldüğünü belirten yetkililer, organizasyonun sorunsuz ve dolu dolu geçmesi için çalışmaların aralıksız devam ettiğini ifade etti.

Yalvaç Belediyesi ve festival komitesi tarafından yürütülen hazırlıkların önümüzdeki günlerde daha da yoğunlaşması beklenirken, vatandaşlar da 28 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek festival etkinliklerine davet edildi.

Yalvaç, yazın en renkli ve en hareketli günlerine hazırlanıyor.

 

