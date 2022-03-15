

































Yabancı uyruklu üniversite öğrencileri Ispartaˈnın öz değeri Genç Güçsanˈdaİçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen ˈˈYabancı Uyruklu Öğrencilere Yönelik Dış Ticaret Uygulamalarıˈˈ Dersi kapsamında Ispartaˈnın öz değeri Genç Güçsan Tarım Aletleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketiˈnde bir dizi temaslarda bulundu.Dr. Öğretim Üyesi Ertan Beceren, İçişleri Bakanlığı himâyelerindeki proje kapsamında başarılı dış ticaret öykülerini dinlemek ve incelemelerde bulunmak için teknik gezi düzenlediklerini söyledi.SDÜ Öğretim Üyesi Beceren, proje kapsamına giren yabancı uyruklu öğrencilerin Genç Güçsan Kurucusu Selma Küçükköse ve Mehmet Küçükköseˈden teknik ziraat, üretim, yatırım, ihracat, konu başlıklarında bilgiler aldıklarını kaydetti. Dr. Öğretim Üyesi Ertan Beceren, ders boyunca şirket kurucularının yanı sıra yetkilileri Ahmed ve Halid Beyˈe de gösterdikleri ilgi nedeniyle teşekkür ettiklerini ifade etti.SDÜ Öğretim Üyesi Beceren, proje kapsamında bilimsel bilginin yanı sıra saha çalışmalarında deneyim paylaşımlarına da devam edeceklerini sözlerine ekledi.