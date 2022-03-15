Spora ve Sporcuya verdiği desteklerle bilinen Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK ilçemize derecelerle dönen sporcularımızı tebrik etti.Beden Eğitimi Öğretmeni ve Antrenör Murat BOZAYKUT nezaretinde Eğirdir'de çalışmalarını sürdüren Judocularımız Isparta'da düzenlenen Okullar arası müsabakalardan 3 birincilik ve bir 1.'likle ilçemize döndüler. İlçemiz Süleyman Demirel Ortaokulu öğrencileri ilçemizi ve okullarını başarıyla temsil ederek derece elde ettiler.Esra Nur TEKİN 36 KG'de İL Birincisi,Poyraz Ali CENGİZ 50 Kg'de İL Birincisi,Zübeyde Sena GENÇTÜRK 57 KG'de İL Birincisi,Efsa ÇELİK 40 KG'de İL ikincisi oldu.İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Hakan ÇELEBİOĞLU'nun destekleri ile başarı elde eden sporcularımıza başarılarından dolayı teşekkür eden Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK 'Isparta'da düzenlenen müsabakalarda derece elde eden sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.' dedi.(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)