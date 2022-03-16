''Özenli, gemi şeklindeki restoranımızda mürettebatımız sizi dört gözle bekliyor.''

-Aile için bölüm bulunuyor, gruplara yemek veriliyor

-İletişim

Rezervasyon Telefon:

(0246) 218 29 71

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Tüm menüler yerel kaynaklı, ustaca pişirilmiş ve özenli bir şekilde servis ediliyor. Mevsimlik menüler ise karadan ve denizden elde edilen malzemelerden oluşuyor. Cesur yemek tutkunları ve farklı geleneksel yemek favorileri için Isparta'da Aşiyan Gemi Restaurant.​Bir deniz masalını andıran atmosferik salonları ve bahçesi ile müşteriler kendilerini evlerinde gibi hissediyorlar.Harika yemekler ve harika bir atmosfer. için Isparta'da tek yer Aşiyan Gemi Restaurant...!