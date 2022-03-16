Tüm menüler yerel kaynaklı, ustaca pişirilmiş ve özenli bir şekilde servis ediliyor. Mevsimlik menüler ise karadan ve denizden elde edilen malzemelerden oluşuyor. Cesur yemek tutkunları ve farklı geleneksel yemek favorileri için Isparta'da Aşiyan Gemi Restaurant.
Bir deniz masalını andıran atmosferik salonları ve bahçesi ile müşteriler kendilerini evlerinde gibi hissediyorlar.
Harika yemekler ve harika bir atmosfer. için Isparta'da tek yer Aşiyan Gemi Restaurant...!
''Özenli, gemi şeklindeki restoranımızda mürettebatımız sizi dört gözle bekliyor.''
-Aile için bölüm bulunuyor, gruplara yemek veriliyor
Aşiyan Gemi Restaurant’ta aile bölümü de bulunuyor. Gruplara özel yemek hizmeti sunuluyor.
Kış bahçesi de bulunan Aşiyan Gemi Restaurant’ın iddialı ve zengin menüsü de yer alıyor
Sabah 08:00’de hizmet vermeye başlayan Aşiyan Gemi Restaurant, gecenin geç saatlerine kadar hizmet sunumu gerçekleştiriyor.
Kurumda her sabah 14 çeşit çorba çıkıyor. Kahvaltıyı tercih edenler de düşünülmüş: Zengin bir serpme kahvaltı sizi bekliyor
Kırmızı et sevenler için zengin bir ızgara seçeneği bulunuyor
Balık tutkunları için de mevsimine göre özgün lezzetler sunuluyor
Rotasını lezzete, kaliteli ve güvenilir gıdaya çevirenler için özgün adres: Aşiyan Gemi Restaurant…
-İletişim
Aşiyan Gemi Restaurant
Kurtuluş Mahallesi- (Çayboyu Mevkii)
122 Cadde, No: 46/ ISPARTA
Rezervasyon Telefon:
(0246) 218 29 71
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