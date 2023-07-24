Vali Baruş Basın Mensuplarıyla Kahvaltıda Bir Araya Geldi

Vali Aydın Baruş “24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı” ile basından sansürün kaldırılışının 115. yıldönümü nedeniyle Isparta’da görevli basın mensuplarımızla kahvaltıda buluştu.

Kirazlıdere'de düzenlenen programa Isparta Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mustafa Baş ile yazılı, görsel ve internet medyası sahipleri, sorumlu yazı işleri müdürleri ile muhabirleri katıldı.

Gazetecilerin Türk Demokrasisinde büyük roller üstelenen kişiler olduğunu kaydeden Vali Aydın Baruş, Isparta’nın kalkınma sürecinde gazeteciler ile el birliği ile çalışma mesajı verdi. Vali Baruş; “Basınımızdan beklentimiz ve Isparta olarak umutlarımız Isparta'nın kalkınma sürecinde Isparta'nın ileriye atacağı olumlu adımlarda destek olmanız. Olumsuz durumları mutlaka bizlere bildirin. Sorumlu bir basın mensubu olarak da Isparta’nın Dünya ve Türkiye’deki imajına olumlu olarak katkı sunmak. Isparta’nın kalkınması için elimizden gelen çabayı sizler birlikte gösteriyoruz. Özellikle eğitim konusunda ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını yerinde karşılanması noktasına öncelik vererek tüm idari teşkilatlarımız ve yerel yönetimlerimizde birlikte çaba sarf ediyoruz. Basın mensuplarımız birçok zorluklar içerisinde çalışmasına rağmen şehrine olan sevdasıyla o şehir için çok önemli roller üstlenebiliyor. Bu noktada sizin üstlendiğiniz rolü de her zaman takdir ediyoruz. Bugün münasebetiyle sizlerin bayramını bir kez daha tebrik ediyorum” dedi.

Isparta Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mustafa Baş tüm basın mensuplarının bu özel gününü kutlayarak, kendilerine verdiği destekten ötürü Vali Baruş’a teşekkür etti.

Isparta’da gazetecilik mesleğinde 40 yıldan daha fazla çalışan duayen gazeteciler tüm zorluk ve olumsuzluklar karşı Isparta sevdasıyla çalışmaya devam edeceklerini kaydettiler.

Programda basın mensuplarına son dönemde ilimizde gerçekleştirilen yatırımlar ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Vali Baruş kahvaltı programına katılımlarından dolayı teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Kahvaltı günün anısına çekilen aile fotoğrafıyla sona erdi.