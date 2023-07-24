Iyaş, 25. Yılına Özel İndirim Günleriyle Müşterilerini Bekliyor!

Isparta'nın en büyük alışveriş merkezlerinden biri olan Iyaş, 25. yılını kutlamak için özel indirim günleri düzenliyor. 21-30 Temmuz tarihleri arasında geçerli olacak olan bu indirimler, tüm Iyaş şubelerinde müşterilere cazip fırsatlar sunacak.Iyaş, kaliteli ve uygun fiyatlı ürünleriyle müşterilerinin beğenisini kazanmaya devam ediyor. 25 yıllık deneyimiyle alışveriş deneyimini keyifli hale getiren Iyaş, müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutuyor. Yenilikçi anlayışıyla müşterilere en iyi hizmeti sunmayı hedefleyen Iyaş, indirim günleriyle alışveriş yapmayı daha da avantajlı hale getiriyor.Iyaş'ın 25. yıl kutlamalarında geçerli olacak indirimlerle birbirinden çeşitli ürünleri uygun fiyatlarla bulabilirsiniz. Kaliteli alışverişin adresi olan Iyaş mağazalarında, güler yüzlü ve profesyonel ekibiyle de karşılanacaksınız. Hem uygun fiyatlı ürünler hem de kaliteli hizmet için Iyaş'a bekliyoruz!