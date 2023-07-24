BAŞKAN BAŞDEĞİRMEN’İN 24 TEMMUZ BASIN BAYRAMI MESAJI

ISPARTA BELEDİYE BAŞKANI SAYIN ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN’İN

24 TEMMUZ BASIN BAYRAMI MÜNASEBETİYLE YAYIMLADIĞI MESAJI



Toplumun haber alma özgürlüğü, bilgiye erişim hakkı ve demokrasinin temel taşlarından birisi olan ve dünyadaki gelişmeleri bizlere aktarırken ülkemizin ve ilimizin gelişmesine, tanıtılmasına büyük katkılar sağlayan tüm basın mensuplarımızın 24 Temmuz Basın Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum.

Basın mensuplarımız toplumun gözü, kulağı ve sesi olarak, vatandaşlarımızın tarafsız, doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesi demokrasimizin işlerliği açısından büyük önem taşımaktadır.

Basının demokratik hak ve özgürlükler çerçevesinde büyük bir özveriyle etik değerler ve tarafsızlık ilkesiyle ifa ettiği bu hizmet her türlü takdiri hak etmektedir.

Faaliyetlerimizin duyurulması ve kamuoyu oluşturulmasında şüphesiz ki basın kuruluşlarımızın çok büyük emeği bulunmaktadır.

Isparta basınının ilimizin gelişmesi adına ne kadar duyarlı ve fedakar olduğunu biliyorum, görüyorum ve yürekten destekliyorum.

Isparta’mızda çok sayıda gazetemiz, internet haber sitemizve yayın organları ile televizyonumuz sayesinde günün gelişmelerinden haberdar olma imkanına sahibiz.

Bizlere bu imkanı sağlayan, etkinliklerimizde bizleri yalnız bırakmayan ve her zaman olaylara yapıcı yaklaşan, gazetecilik gibi meşakkatli mesleği fedakarca sürdüren değerli gazeteci arkadaşlarımızın Gazeteciler ve Basın Bayramını kutluyor, basın sektörüne emek veren, alın teri akıtan tüm çalışanlara görevlerinde başarılar diliyorum.