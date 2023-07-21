Vali Baruş Başarılı Sporcu Özbey’i Tebrik Etti.

Mersin'de 5-7 Temmuz'da düzenlenen Görme Engelliler Halter Türkiye Şampiyonası'na da katılan Isparta Görme Engelliler Spor Kulübü sporcusu ve Türkiye Görme Engelliler Derneği Isparta şube başkanı Mehmet Ali Özbey şampiyonada bench press ve powerlifting kategorilerinde toplamda 269 kilogram kaldırarak iki madalya ile Isparta’ya döndü.

Isparta Valisi Aydın Baruş, başarılı sporcu Mehmet Ali Özbey’i makamında kabul ederek, tebrik etti. Vali Baruş; “ Sizlerin bu başarısı bizleri oldukça memnun etti ve gururlandırdı. Hepinizi tebrik ediyorum. Bu başarıların katlanarak artmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Engelli bireylere daha rahat ulaşabilmek amacıyla 45 yaşından itibaren yarışmalara katıldığını belirten Özbey, iki madalya kazandığını belirterek, elde ettiği başarının kendisi içinde bir sürpriz olduğunu kaydetti.