Merakla Beklenen İlan Geldi! Çarşı ve Mahalle Bekçisi Alımı Başladı:

İşkur Üzerinden, KPSS Şartı Yok, Yaş Şartı Yok

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, çarşı ve mahalle bekçisi alımı için önemli bir ilan yayımladı. İlan kapsamında başvurular, 7 gün sonra, yani 28 Temmuz'da sona erecek. Başvurular e-Devlet üzerinden yapılabilecek ve adayların fabrikada gündüz bekçiliği yapacak olmaları isteniyor.

Başvuru için bazı genel şartlar belirlenmiş olup, başvuracak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları, en az ilköğretim, lise veya dengi okul mezunu olmaları gerekmektedir. Ayrıca, 18 yaşını tamamlamış, kamu haklarından mahrum olmamış ve alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde tüketimi nedeniyle tedavi görmemiş olmaları aranan diğer şartlar arasında yer almaktadır.

Başvuruda bulunacak olan vatandaşlar, belirtilen tarih olan 28 Temmuz'a kadar başvurularını yapabilirler. İlgilenen adaylar için bu alımla ilgili detaylar ve başvuru süreci, İşkur üzerinden sunulmaktadır.

Çarşı ve mahalle bekçisi alımı için bekleyen adaylar için bu ilan büyük bir fırsat olabilir. Başvuru sürecinde belirtilen şartlara uygun olan ve başvurularını zamanında tamamlayan adaylar, bu iş imkanıyla yeni bir kariyere adım atma şansı yakalayacaklar.