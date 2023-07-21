Isparta'da Lezzet Patlaması: Domates İhracatı

Isparta'nın Deregümü köyünde gerçekleşen seracılık faaliyetleri, lezzetli ve sağlıklı domateslerin Orta Doğu ve Avrupa ülkelerine ulaşmasını sağlıyor. 1000 dönümlük alanda yetiştirilen bu kırmızı lezzet, kent ekonomisine ve yöre halkına büyük katkılar sağlıyor.Köyde karanfil ve gül üretiminin yanı sıra alternatif ürünlere yönelik seracılık faaliyetleri yapılarak çiftçilerin gelir kaynağı çeşitlendiriliyor. 1000 dönümlük alanda kurulu seralarda domates yetiştiren üreticiler, ürünün yüzde 20'sini yurt dışına göndererek dış pazarlarda adından söz ettiriyor.Köyde domates hasadı başladı ve sezon boyunca yaklaşık 1000 kişiye iş imkanı sunuluyor. Deregümü Köyü Muhtarı Ali Toprakçı, bu yıl domates rekoltesinin 15 bin tonu aşacağını ifade ederek, ürünlerin yüzde 80'inin yurt içindeki hallerde dağıtıldığını, yüzde 20'sinin ise Avrupa ve Orta Doğu ülkelerine ihraç edildiğini belirtti.Seralarda sürekli üretim yapıldığından dolayı köyün 12 ay boyunca üretimde aktif rol oynadığını söyleyen Toprakçı, bu durumun istihdama önemli katkı sağladığını dile getirdi. Sadece domates hasadında 1000'e yakın işçinin çalıştığını ifade ederek, çiftçilerin büyük emek harcayarak lezzetli domatesler yetiştirdiğini vurguladı.Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk ise çiftçilerin üretim için büyük çaba gösterdiğini ve vatandaşların daha uygun fiyata kaliteli domatesler tüketmesini temenni ettiğini dile getirdi. Isparta'nın kırmızı lezzeti, hem iç piyasada hem de uluslararası platformlarda adından söz ettirerek damakları şenlendirmeye devam ediyor.