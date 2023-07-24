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Üniversite Şehri Isparta: Öğrenciler Isparta'yı Tercih Ediyor

Üniversite Şehri Isparta: Öğrenciler Isparta'yı Tercih Ediyor
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SDÜ “Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması”nda İlk 40 Üniversite Arasında
Üniversite Araştırmaları Laboratuvarınca (ÜniAr) hazırlanan 2023 Yılı “Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması” sonuçları açıklandı ve Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ), başarılı bir performans sergileyerek ilk 40 üniversite arasında yerini aldı.
Toplam 200 üniversitenin değerlendirildiği sıralamada, SDÜ 126’sı devlet ve 74’ü vakıf üniversitesi olmak üzere, genel sıralamada 34’üncü sıraya yerleşti. Ayrıca, devlet üniversiteleri arasında da başarılı bir performans göstererek 17’nci sıraya yükseldi.
ÜniAr tarafından hazırlanan araştırmada, üniversitelerin öğrenci memnuniyetini belirleyen kriterler arasında "Genel Memnuniyet", "Öğrenim Deneyimi Tatminkarlığı", "Yerleşke ve Yaşamın Doyuruculuğu", "Akademik Destek ve İlgi", "Kurumun Yönetim ve İşleyişinden Memnuniyeti", "Öğrenme İmkan ve Kaynaklarının Zenginliğinden Memnuniyetleri", "Kişisel Gelişim ve Kariyer Desteği" değerlendirildi.
SDÜ, geçtiğimiz yıla göre "Yerleşke ve Yaşamın Doyuruculuğu" kategorisinde 4 puan, "Akademik Destek ve İlgi" kategorisinde ise 20 puanlık yükseliş göstererek öğrencilerin memnuniyetini daha da artırdı.
Isparta, bir üniversite şehri olarak öğrencilerin tercih ettiği önemli bir destinasyondur. SDÜ'nün başarılı sıralaması ve kaliteli eğitim anlayışı sayesinde Isparta, üniversite eğitimi için tercih edilen cazip bir şehir haline gelmiştir. Isparta'nın doğal güzellikleri, sakin atmosferi ve öğrenci dostu çevresi, öğrencilere huzurlu bir eğitim ortamı sunmaktadır. Bu nedenle, birçok öğrenci Isparta'yı tercih ederek güzel bir üniversite deneyimi yaşamaktadır.
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