Isparta'da Bir Evde Yangın Çıktı

Isparta'nın Bağlar Mahallesi'nde bulunan 2712 sokakta, yabancı uyruklu bir kişinin ikamet ettiği evde yangın çıktı. Olay, çevredeki vatandaşlar tarafından fark edilerek hemen itfaiye ekiplerine bildirildi.Yangın, kısa sürede büyüyerek evin büyük bir bölümünü sardı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri ve çevredekiler, hızla müdahaleye başladı. Alevlere mücadele eden vatandaşlar, yangının yayılmasını engellemek için ellerinden geleni yaptı.Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yoğun bir çalışma ile yangını kontrol altına almayı başardı. Ekipler, yangının tamamen söndürülmesi için soğutma çalışmalarına başladı.Yangının çıkış nedeni henüz açıklanmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Neyse ki, çevredekilerin hızlı tepkisi ve itfaiye ekiplerinin çabaları sayesinde yangın büyümeden kontrol altına alınarak daha büyük bir felaketin önüne geçildi.