Türk Yıldızları Isparta'da Yerleri ve Gökleri İnletti

Türk Yıldızları Isparta'da nefes kesti

Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları, Isparta'da düzenlenen Gençlik Şöleni'nde nefes kesen bir gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Isparta Belediyesi tarafından lavanta günleri kapsamında düzenlenen Gençlik Şöleni, 22 Temmuz Cumartesi günü Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezi'nde yapıldı. Şölende Türk Yıldızları, gösteri uçuşu yaptı.

Türk Yıldızları, 4 F-16 uçağıyla gerçekleştirdiği gösteride, akrobasi hareketleri yaptı. Gösteri, izleyenler tarafından büyük beğeni topladı.

Türk Yıldızları'nın gösterisi, saat 15.00'te başladı ve yaklaşık 30 dakika sürdü. Gösteride, Türk Yıldızları, akrobasi hareketlerinin yanı sıra, Türk bayrağı ve Isparta logosu oluşturdu.

Gösteri, izleyenler tarafından büyük beğeni topladı. İzleyiciler, Türk Yıldızları'nın gösterisini cep telefonlarıyla kaydetti.

Türk Yıldızları'nın gösterisi, Isparta'da düzenlenen Gençlik Şöleni'nin en önemli etkinliği oldu. Şölende, ayrıca konserler, yarışmalar ve çeşitli etkinlikler düzenlendi.