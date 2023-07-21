Şehirlerarası Otobüs Bilet Fiyatları Yeniden Belirlendi!

Şehirlerarası Otobüs Biletlerine Yüzde 40 Zam Geldi

Akaryakıta yapılan son zammın etkisi, şehirlerarası otobüs bilet fiyatlarına yansıdı. Akaryakıtta gerçekleşen ÖTV artışı sonucunda, benzin ve motorin fiyatlarına 5 lira, LPG'ye ise 4 lira zam yapılmıştı. Bu maliyet artışı, otobüs bilet fiyatlarına da zam olarak yansıdı.

Tüm Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Mustafa Yıldırım, geçtiğimiz günlerde bilet fiyatlarında artışın gündemde olduğunu belirtmiş ve mesafeye göre yüzde 20-30 aralığında bir zam olabileceğini ifade etmişti.

Ancak bugün yapılan düzenlemelerle bilet fiyatlarında yüzde 40'a varan zamlar gerçekleşti. Şehirlerarası otobüs seyahatleri için artan bilet fiyatları, vatandaşları ve seyahat edenleri ekonomik olarak etkileyecek.