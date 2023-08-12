Tümgeneral Emre Tayanç, Isparta Valisi Aydın Baruş'a Veda Ziyaretinde Bulundu

Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'ndan Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanlığı'na Atanan Tümgeneral Tayanç'a Veda ZiyaretiT.C. Isparta Valiliği'nde özel bir ziyaret gerçekleşti. Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı görevinden Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanlığı görevine atanan Tümgeneral Emre Tayanç, Isparta Valisi Aydın Baruş'a veda ziyaretinde bulundu.Gerçekleşen görüşmede Vali Baruş, Tümgeneral Emre Tayanç'a yeni görev yerinin hayırlı olması temennisini ileterek, başarılarının devamını diledi. Bu özel buluşmada, Tümgeneral Tayanç'ın Isparta'daki görev süresi boyunca sağladığı katkılar ve çalışmaları da değerlendirildi.Tümgeneral Tayanç, yeni görev yeri olan Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanlığı'na atanmasının ardından, Isparta Valisi Aydın Baruş ile gerçekleştirdiği bu veda ziyaretiyle, görevini devrederek yeni görevine adım atmış oldu.