Isparta’da gelecek sizinle gelecek

Isparta Belediyesi öncülüğünde oluşturulan Siber Isparta Gençlik Merkezi’nde 5 farklı alanda eğitim alan 94 öğrenci, kursları başarıyla tamamlayarak belgelerini aldılar.Isparta Belediyesi, Fatih Mahallesi Gençlik Merkezi’ni Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) ortaklığıyla Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) ‘Girişimcilik Ekosisteminin Geliştirilmesi Mali Destek Programı’ Siber Isparta Gençlik Merkezi adı altında gençlerin gelişimine yönelik hizmete sundu. Merkez, siber güvenlik, mobil ve web tabanlı uygulama geliştirme, robotik kodlama, sosyal medya uzmanlığı, dijital asistanlık gibi birçok alanda eğitimler veriyor. Bu kapsamda 11 Temmuz’da başlayan eğitimler tamamlandı. Eğitimler sonucunda 94 kişi için Milas Mesirelik alanında Dijital Detoks adı altında düzenlenen etkinliğe katıldı ve belgelerini aldı.ISUBÜ Orman Okulu eğitmenleri tarafından program öncesinde öğrencilere ateş yakma, su bulma, çadır kurma, barınak yapma, doğada ve hayatta kalma teknikleri üzerine bilgiler verildi.Bu eğitimin ardından belge takdimine geçildi. Programa Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Fahretdin Gözgün, ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Çatal, BAKA Genel Sekreteri Volkan Güler, Siber Isparta Gençlik Merkezi eğitmenleri ve kursiyerler katıldı.Programda konuşan BAKA Genel Sekreteri Volkan Güler, dijitalleşmenin öneminden bahsederek, “Tarım, turizm ve imalat gibi birçok alanda dijital kavramını konuşuyoruz. 15-20 yıl içerisinde girişimcilik faaliyetlerine ilişkin kamusal politikalardaki daha aktif faaliyetler gençlerin ilgisini daha da sağlamış oluyor. Siber güvenlik ve yazılım kuluçkamızı kurmaktan ayrıca mutluluk duyuyoruz” dedi.Güler, Siber Vatan programı hakkında bilgi verirken, “Yeni dünyada ülkemizin savunma safhasını dijital dünyada da başlatarak yapıyoruz. Bu anlamda zararlı yazılımlarla mücadeleye ilgi duyan yeni savunma elemanlarına ihtiyacımız var. Eğitimler için sayın belediye başkanımıza ve sayın rektörümüze teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.Önemli bir projenin sonuçlandırıldığını ifade eden ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Çatal, projeye katkı veren Isparta Belediyesi’ne teşekkür etti. BAKA’nın da destek verdiğine değinen Prof. Dr. Çatal, “Katılımcılarımız emeklerinin karşılığı olarak en iyi yerde olacağına inanıyorum. Dijitalleşmeyle birlikte insanlar aslında büyük veriyi de kullanarak kolay veriyi elde edebildiğini, depolayabildiğini, insanların hizmetine sunabildiğini, yöneticilerinde bu verilerle bir sentez yapıp yönetim modelleri ortaya koyduğunu biliyoruz. İnsanlar verileri toparladıkça aslında verinin depolanmasıyla birlikte bir güvenlik sorunu ortaya çıkmıştır. Bu güvenliği sağlayamadığınız zaman ne kadar veri toplarsanız toplayın bu veriyi kullanmanız, analiz etmeniz ve bir karara varmanız mümkün olmamaktadır. Dış ortamlardan gelebilecek siber tehditlere karşı verileri koruyamadığınız zaman verileriniz çalınabilir, değiştirilebilir ve farklı amaçlarla başka yerlerde kullanılabilir. Bu yüzden insanlar kullandıkları verilerin güvenli ortamda depolanmasını istiyor. Sizin aldığınız eğitimler toplumda güven algısını oluşturmak için de ortaya konulmuş bir çalışmadır” ifadelerine yer verdi.Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Fahretdin Gözgün ise Isparta Belediyesi’nin ‘Isparta’da Gelecek Dijitalle Gelecek’ sloganıyla BAKA ve ISUBÜ işbirliğinde bir proje hazırladıklarını ve bunu uyguladıklarını belirtti. Gözgün, “Bu projenin ilk modülünü öğrencilerimizle tamamladık. Isparta’da yeniliklere açık bir belediyecilik anlayışıyla birlikte gençlik merkezimizi siber merkezi olarak planladık. 94 arkadaşımız ilk eğitimleri başarıyla tamamladı. Bu projenin yürütülmesine katkı sunan BAKA ve ISUBÜ’ye teşekkür ediyoruz. Eğitimlerimiz devam edecek ve daha güzel noktalara geleceğiz. Sayın Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen’in eğitimin açılışında belirttiği gibi biz size güveniyoruz. Isparta’da gelecek sizinle gelecek, dijitalle gelecek dijitalde sizsiniz” şeklinde konuştu.Konuşmaların ardından kursiyerlere belgeleri verilirken, Isparta Belediyesi Şehir Orkestrası da katılımcılara moral konseri sundu.