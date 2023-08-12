Isparta'daki Araç Sahiplerine Uyarı: Zam Geliyor!

Benzin Fiyatlarına Salı Gününden İtibaren Zam Geliyor

Akaryakıt sektöründe yeni bir gelişme yaşanıyor. 15 Ağustos Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarında artış bekleniyor. Bu zamla birlikte benzinin litre fiyatı 1,30 ila 1,55 TL arasında yükselecek. Döviz kurlarındaki dalgalanma ve petrol fiyatlarındaki değişkenlikler nedeniyle akaryakıt fiyatlarında sürekli bir hareketlilik gözlemleniyor.

Brent petrol fiyatlarının dalgalanması, akaryakıt fiyatlarını belirleyen önemli etkenlerden biri. Bu nedenle akaryakıt fiyatları zaman zaman iniş çıkışlar gösterebiliyor. Sürücüler de bu değişiklikleri yakından takip ederek seyahat planlamalarını buna göre ayarlıyorlar.

Benzin ve motorin gibi akaryakıtların fiyatlarına yönelik son dönemdeki dalgalanmalarda ÖTV tutarlarındaki değişiklikler de etkili olmuştu. Geçtiğimiz ay motorine yapılan 1,80 TL'lik zamın ardından gözler benzin fiyatlarına çevrildi.

Sektör kaynaklarına göre, 11 Ağustos Cuma gününden itibaren motorin fiyatlarına yapılan zamın ardından, 15 Ağustos Salı gününden geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına da 1,30-1,55 TL arasında bir zam geleceği belirtiliyor. Eğer bu zam gerçekleşirse, benzinin litresi 37,43 TL'ye yükselmiş olacak.

Güncel duruma bakıldığında, İstanbul'da motorin litre fiyatı 38.35 TL iken, benzin litre fiyatı 36.13 TL olarak satılıyor.