ISPARTA TANITIM GÜNLERİ - LEZZET SİZİ ÇAĞIRIYOR!

Isparta tanıtım günleri kapsamında düzenenen indirimler ve kampanyalar için Iyaş Harman Restoran tüm Isparta Halkını etkinliklerine davet ediyor.Tanıtım günleri 31 Mart'a kadar sürecek.Lezzetiye öne çıkan çorbalar, döner, iskender, beyti kebap, pide ve lahmacun Iyaş Harman Restaurant'ta sizleri bekliyor.