isparta-mobilyaISPARTA OTO EKSPERTİZisparta-corba-siparis-salonuISPARTA-mobilya-magazalariISPARTA-genc-odasi-bebek-cocuk-odasimobilya-magazalari

Haber Ajansı: Otoyol ve köprü geçiş cezalarına yeniden düzenleme geliyor

Haber Ajansı: Otoyol ve köprü geçiş cezalarına yeniden düzenleme geliyor
ISPARTA
89 Okunma
0
ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA-TENTE-BRANDA

Gişelerde ceza karmaşasına son

Otoyol ve köprü geçiş cezalarına yeniden düzenleme geliyor.

Hakan Adil Karaismailoğlu otoyol ve köprülerde ceza ücretinde karmaşanın son bulacağını belirterek “Vatandaşın OGS’sinde var ama HGS’den geçiyor. HGS’de para yok diye ceza kesiyor. Hâlbuki OGS’de para mevcut. Onunla ilgili bir kanun teklifimiz var” dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu otoyol ve köprülerden geçiş ücreti ödemeden geçenlere, ücretin 4 katı tutarında ceza uygulandığını hatırlatarak “Vatandaşın HGS ve OGS’si var. OGS’sinde para varsa, HGS’den geçiyor. HGS’de para yok diye ceza kesiyor. Hâlbuki OGS’de para mevcut. Geçtiğimiz günlerde hepsini HGS’leştirdik. Onunla ilgili bir kanun teklifimiz var. Bir ay içerisinde Meclis’e göndereceğiz” dedi.
Türkiye'den Ebru Karatosun'un haberine göre Karaismailoğlu, düzenleme ile ayrıca, yolcu ve yük taşımacılığında hizmet vermek için alınması gereken A1'den T3'e kadar yetki belgesi sayısında sadeleştirme yapılacağın bildirdi.

“43 BİN ARALIĞINDA GEMİ GEÇİYOR”
Kanal İstanbul ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Bakan Karaismailoğlu, “Süveyş Kanalında ortalama 22-24 bin aralığında gemi geçiyor. Bizde 43 bin aralığında gemi geçiyor. Eski gemiler değil artık. Gemilerin boyutu büyüyor. Büyük ve tehlikeli yük taşıyan gemi sayısı artıyor. Küçük gemilerin sayısı azalıyor. Son 10 yılda, 150 metreden küçük gemi sayısı yüzde 36,9 azalırken, 150-200 metre arasındaki gemi sayısı yüzde 50, 200-250 metre arasındaki gemi sayısı yüzde 28 ve 250 metreden uzun gemi sayısı yüzde 8 arttı. Son 13 yıllık verilere göre İstanbul Boğazı’nda gemiler, her geçişte yaklaşık 14 saat bekliyor. Önümüzdeki yıllarda bu bekleme süreleri 4-5 günü bulacak” diye konuştu.

“İSTANBUL’UN İMKÂNLARI EL VERMİYOR”
Kanal İstanbul’la beraber hem gelirimizin artacağını hem de dünyanın lojistik merkezi hâline geleceğini aktaran Bakan Karaismailoğlu şunları kaydetti:
İstanbul’un şu andaki imkânları buna el vermiyor. Bugün Singapur ve Rotterdam limanı, dünyanın belirli sayıdaki dağıtım merkezleri. İstanbul da bu konumda ama dağıtım merkezi olması noktasında liman altyapısı yok. Muhalefetin bunlara ufku yetmiyor. Bugüne kadar 37 milyar dolar değerinde, yap işlet devret modeliyle proje hayata geçirildiğini dile getiren Bakan Karaismailoğlu “Tüm projeler 2040 yılından itibaren devlete geçecek. Ulaştırma Bakanlığı 2040 yılından itibaren merkezî bütçeye ihtiyaç olmaksızın kendi bütçesini elde edecek. Hatta merkezî bütçeye katkı bile sunabilecek” ifadelerini kullandı.


 
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Tüm Isparta Halkı Davetlidir!
Haber Ajansı: Otoyol ve köprü geçiş cezalarına yeniden düzenleme geliyor
ISPARTA TON TON SÜT ŞARKÜTERİ HİZMETE AÇILDI
Haber: Isparta'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 107. Yıl Dönümü
HABER: ISPARTA VE BURDUR İÇİN METEOROLOJİDEN KRTİK UYARI
Isparta'da bu habere dikkat! yasak başladı
Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu'nun Berat Kandili Mesajı
Haber:Isparta'da JAK Timleri toplam 164 kişiyi kurtardı
Haber: Isparta Yeni Otogar ile ilgili yeni gelişme
ISPARTA'DA KAÇAK AKARYAKIT OPERASYONU
ISPARTA'DA BİR DENİZ MASALI ATMOSFERİNDE YEMEK KEYFİ İÇİN AŞİYAN GEMİ RESTORAN
ISPARTA'DA YENİ LEZZET 2+1 DÖNER AÇILDI
ISPARTA'DA ŞOK FİYAT! İKİZLER MOBİLYA'DA
Haber: Isparta İl Özel İdaresi 2021 Yılı Faaliyet Raporu
ISPARTA HABER: VALİLİK'TEN GENEL EMİR DUYURUSU
Haber: Isparta'da kablo hırsızlığı olayı
HAFANIN 7 GÜNÜ TAZE BALIK İÇİN GÖZDE BALIK
Isparta Haberleri: İstiklal Marşı’mızın Kabulünün 101. YılıİSTİKLAL MARŞI’MIZIN KABULÜNÜN 101. YILI
HABER: ISPARTA'DA RAMAZAN PİDESİ'NİN FİYATI ZAMLANDI
HABER: VİA MARKET YENİ YERİNDE!
HABER: ISPARTA VALİLİĞ'NDEN ÖNEMLİ DUYURU
HABER: ISPARTA GENELİ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ HAVA DURUMU UYARISI
ISPARTA'DA TRAFİK KAZASI: CAN KAYBI VAR!
Isparta Haber: SDÜ'den kültürel armağan devam ediyor
Isparta Haber: ​CK Enerji Akdeniz Elektrik'te görev değişimi
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışma
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜMUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜ
Isparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimlerIsparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimler
ISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022ISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022
KIZILDAĞ MİLLİ PARKIKIZILDAĞ MİLLİ PARKI
Isparta'da 9. Cumhurbaşkanı Demirel Doğum Gününde AnıldıIsparta'da 9. Cumhurbaşkanı Demirel Doğum Gününde Anıldı
EĞİRDİR PINAR PAZARI'NDA SON GÜNLEREĞİRDİR PINAR PAZARI'NDA SON GÜNLER
Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaMUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜIsparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimlerISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022KIZILDAĞ MİLLİ PARKIIsparta'da 9. Cumhurbaşkanı Demirel Doğum Gününde AnıldıEĞİRDİR PINAR PAZARI'NDA SON GÜNLER
isparta-sarkuteri-yoresel-urunler-cig-sut-et isparta-bali-izgara-ekmek-arasi-tava-restaurant isparta-pizza-pasta-bogaca-tatli-simit-borek-siparis-telefon-pinoli- isparta-mobilya-ipek-muzaffer-tarik-karaca-divanev-manco-genc-cocuk-odasi-inegol-divanev-mobilya isparta-gunes-elektrik-paneli isparta-ic-giyim isparta-sanziman-hidrolik-direksiyon-tamiri isparta-oto-muzik-sistemleri isparta-pastane-yas-pasta-siparisi-baklava ISPARTA iç giyim, isparta-dugun-salonları-bubble-kids isparta-temizlik-sirketleriisparta-off-road-modifiye-oto-aksesuartürker kapındaisparta-mobilya-imalatiISPARTA ONLİNE MAĞAZA AŞIŞVERİŞ SİTESİısparta gül lokumuısparta cam balkonısparta duşakabinISPARTA bilgisayar tamiriISPARTA motosikletISPARTA egzoz tamiriISPARTA cam balkon, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA uygun avm, ısparta kasap, ISPARTA sineklik, ISPARTA BOYA MALZEMELERİsüpürge toz torbası
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

ISPARTA'DA YENİ LEZZET 2+1 DÖNER AÇILDIISPARTA'DA YENİ LEZZET 2+1 DÖNER AÇILDI15 Mart 2022
ISPARTA'DA ŞOK FİYAT! İKİZLER MOBİLYA'DAISPARTA'DA ŞOK FİYAT! İKİZLER MOBİLYA'DA14 Mart 2022
Tüm Isparta Halkı Davetlidir!Tüm Isparta Halkı Davetlidir!19 Mart 2022
Haber: Isparta Yeni Otogar ile ilgili yeni gelişmeHaber: Isparta Yeni Otogar ile ilgili yeni gelişme16 Mart 2022
ISPARTA HABER: VALİLİK'TEN GENEL EMİR DUYURUSUISPARTA HABER: VALİLİK'TEN GENEL EMİR DUYURUSU14 Mart 2022
ISPARTA TON TON SÜT ŞARKÜTERİ HİZMETE AÇILDIISPARTA TON TON SÜT ŞARKÜTERİ HİZMETE AÇILDI18 Mart 2022
HAFANIN 7 GÜNÜ TAZE BALIK İÇİN GÖZDE BALIKHAFANIN 7 GÜNÜ TAZE BALIK İÇİN GÖZDE BALIK14 Mart 2022
ISPARTA'DA BİR DENİZ MASALI ATMOSFERİNDE YEMEK KEYFİ İÇİN AŞİYAN GEMİ RESTORANISPARTA'DA BİR DENİZ MASALI ATMOSFERİNDE YEMEK KEYFİ İÇİN AŞİYAN GEMİ RESTORAN15 Mart 2022
Haber: Isparta İl Özel İdaresi 2021 Yılı Faaliyet Raporu Haber: Isparta İl Özel İdaresi 2021 Yılı Faaliyet Raporu 14 Mart 2022
SDÜ’de İstiklâl Marşı’nın kabulü ve Çanakkale Zaferi konulu etkinlikSDÜ’de İstiklâl Marşı’nın kabulü ve Çanakkale Zaferi konulu etkinlik16 Mart 2022
ANTALYA HABER: ANTGİAD BASIN BÜLTENİANTALYA HABER: ANTGİAD BASIN BÜLTENİ13 Mart 2022
Isparta'da bu habere dikkat! yasak başladıIsparta'da bu habere dikkat! yasak başladı17 Mart 2022
Isparta Haber: GÜNKAF Binlerce Genç Yeteneğe Kapılarını AçtıIsparta Haber: GÜNKAF Binlerce Genç Yeteneğe Kapılarını Açtı18 Mart 2022
Özbekistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Alişer Azamhocayev, Isparta'daÖzbekistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Alişer Azamhocayev, Isparta'da14 Mart 2022
Haber: Isparta'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 107. Yıl DönümüHaber: Isparta'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 107. Yıl Dönümü18 Mart 2022
Haber:Isparta'da JAK Timleri toplam 164 kişiyi kurtardıHaber:Isparta'da JAK Timleri toplam 164 kişiyi kurtardı16 Mart 2022
Haber: Isparta'da kablo hırsızlığı olayıHaber: Isparta'da kablo hırsızlığı olayı14 Mart 2022
Isparta Haber: Fedakarca çalışarak ihtiyaç duyan vatandaşlarımızın yanındasınızIsparta Haber: Fedakarca çalışarak ihtiyaç duyan vatandaşlarımızın yanındasınız14 Mart 2022
HABER: ISPARTA VE BURDUR İÇİN METEOROLOJİDEN KRTİK UYARIHABER: ISPARTA VE BURDUR İÇİN METEOROLOJİDEN KRTİK UYARI18 Mart 2022
Isparta Haber: Başkan Başdeğirmen otobüs zammına engel olduIsparta Haber: Başkan Başdeğirmen otobüs zammına engel oldu14 Mart 2022