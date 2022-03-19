Gişelerde ceza karmaşasına son

Otoyol ve köprü geçiş cezalarına yeniden düzenleme geliyor.

“43 BİN ARALIĞINDA GEMİ GEÇİYOR”

“İSTANBUL’UN İMKÂNLARI EL VERMİYOR”

Hakan Adil Karaismailoğlu otoyol ve köprülerde ceza ücretinde karmaşanın son bulacağını belirterek “Vatandaşın OGS’sinde var ama HGS’den geçiyor. HGS’de para yok diye ceza kesiyor. Hâlbuki OGS’de para mevcut. Onunla ilgili bir kanun teklifimiz var” dedi.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu otoyol ve köprülerden geçiş ücreti ödemeden geçenlere, ücretin 4 katı tutarında ceza uygulandığını hatırlatarakdedi.Türkiye'den Ebru Karatosun'un haberine göre Karaismailoğlu, düzenleme ile ayrıca, yolcu ve yük taşımacılığında hizmet vermek için alınması gereken A1'den T3'e kadar yetki belgesi sayısında sadeleştirme yapılacağın bildirdi.Kanal İstanbul ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Bakan Karaismailoğlu,diye konuştu.Kanal İstanbul’la beraber hem gelirimizin artacağını hem de dünyanın lojistik merkezi hâline geleceğini aktaran Bakan Karaismailoğlu şunları kaydetti:İstanbul’un şu andaki imkânları buna el vermiyor. Bugün Singapur ve Rotterdam limanı, dünyanın belirli sayıdaki dağıtım merkezleri. İstanbul da bu konumda ama dağıtım merkezi olması noktasında liman altyapısı yok. Muhalefetin bunlara ufku yetmiyor. Bugüne kadar 37 milyar dolar değerinde, yap işlet devret modeliyle proje hayata geçirildiğini dile getiren Bakan Karaismailoğluifadelerini kullandı.