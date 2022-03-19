“Güney Kariyer Fuarı 2022” Kapılarını Açtı

Ülkemizin geleceği binlerce genç yeteneği kamu ve özel sektör temsilcileri ile buluşturan “Güney Kariyer Fuarı 2022” GÜNKAF22 Süleyman Demirel Üniversitesi Atatürk Spor Salonunda yoğun ilgiyle kapılarını açtı. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda Isparta, Burdur, Antalya, Afyonkarahisar, Karaman ve Konya illerinden 16 üniversitenin paydaşlığında hazırlanan ve Isparta’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen fuara, 250’yi aşkın kamu ve özel sektör kurumu ile 40 Bine yakın öğrenci katılıyor.GÜNKAF22 açılış programında konuşan Vali Ömer Seymenoğlu “Güney Kariyer Fuarı’nın hem öğrenciler hem de firmalar için önemeli olduğunu belirterek, öğrencilere iş fırsatlarını yakalayabileceğiniz bu iki günü iyi değerlendirin” tavsiyesinde bulundu.Vali Seymenoğlu “Bu fuar, gerek özel sektörün gerekse kamu alanında hizmet veren şirketlerle birlikte kamu kurum ve kuruluşlarının alanda ileriye yönelik insan kaynağı planlayabilmesi için yapılan nadir organizasyonlardan bir tanesi. Onun için bu organizasyon başta sevgili öğrencilerimiz için çok özel ve önemli. Aynı zamanda alanda hizmet veren, yatırım yapan müteşebbisler için, sanayiciler için kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri için çok önemli, bu tür fuarlarla kariyerini planlayan öğrencilerimizle buluşuyorlar. Sevgili gençler sizden büyük bir ricam var, ne olur bu iki günü iyi kullanın. Alanında en önde gelen firmalar burada kendilerini sizlere anlatacaklar, sizler de kendinizi onlara anlatacaksınız, bir iletişim fırsatı yaratmış olacaksınız” dedi.Konuşmaların ardından Vali Seymenoğlu ve diğer katılımcılar 2 gün serecek olan “Güney Kariyer Fuarı 2022’nin açılış kurdelesini keserek stantları gezdiler.18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 107. Yıl Dönümü programlarının ardından yeniden GÜNKAF22 fuarına geçen Vali Seymenoğlu 2 katta kurulu olan tüm stantları tek tek gezerek ilgililerden bilgi aldı, öğrencilerle sohbet etti.