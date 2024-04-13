THY Uçağında Bomba Paniği: Acil İniş Yapıldı

Türk Hava Yolları'nın Varşova-İstanbul seferini gerçekleştiren bir yolcu uçağına bomba ihbarı yapıldı. İhbarın ardından THY uçağı seferi yarıda keserek acil iniş yaptı. Uçak, Romanya'nın başkenti Bükreş'e indi. Olayın ardından Romanya polisi uçakta detaylı bir arama gerçekleştiriyor.

Ayrıntılar geldikçe güncellenecek...