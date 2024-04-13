Antalya'ya Yeni Hızlı Tren Hattı: Seyahat Süresi 4 Saat 45 Dakika Olacak

Antalya'nın uzun süredir beklediği yüksek hızlı tren projesi sonunda hayata geçiyor. Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'nun açıklamasına göre, yeni demiryolu hattı Antalya ile Eskişehir'i birbirine bağlayacak ve İstanbul'dan Antalya'ya trenle seyahat süresini 4 saat 45 dakikaya indirecek.

Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinden itibaren gündemde olan ve 1933 yılında yasa ile onaylanmasına rağmen bir türlü hayata geçirilemeyen Antalya demiryolu projesi nihayet gerçeğe dönüşüyor. Bu projeyle birlikte Antalya, hızlı tren ağına kavuşacak.

Bakan Uraloğlu'nun açıklamalarına göre, Antalya'nın kuzey bölgesinden Alanya'ya kadar olan kesimde ulaşım ağının iyileştirilmesi için önemli adımlar atılıyor. Antalya Kuzey Çevre Yolu'nun ve ona bağlı devlet yolunun iyileştirilmesi ve Serik bölgesindeki otoyolun entegrasyonu gibi çalışmalar yürütülüyor. Ayrıca, Konaklı'dan Gazipaşa'ya uzanan güzergahta otoyolun ön proje çalışmaları başlatılmış durumda.

Bakan Uraloğlu'nun açıklamasına göre, Antalya'nın gelişmiş hızlı tren ağının bir parçası olması hedefleniyor. Eskişehir'den başlayıp Kütahya, Afyonkarahisar üzerinden Isparta ve Burdur'u geçerek Antalya'ya ulaşacak olan 425 kilometrelik demiryolu hattı ile Kayseri'den Aksaray ve Konya üzerinden Seydişehir'i takip ederek Antalya'ya varacak olan 541 kilometrelik bir başka hattın planlaması yapıldı. Her iki hatta da saatte 200 kilometre hıza uygun tasarımlar düşünülüyor ve projelerin etüt çalışmaları tamamlanmış durumda.

Antalya'ya demiryolu bağlantısının kurulması fikri yaklaşık yüz yıldır sürekli olarak gündemde olan bir konuydu. 1933 yılında yasa ile resmiyet kazanan proje, finansal sıkıntılar ve ardından gelen İkinci Dünya Savaşı nedeniyle tamamlanamamıştı. Ancak şimdi, yıllar sonra bu hayal gerçeğe dönüşüyor ve Antalya, modern bir ulaşım ağına kavuşuyor.