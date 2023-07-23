TEZCAN MÜZİK AKADEMİ'SİNDE KURS KAYITLARI DEVAM EDİYOR!

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Isparta Tezcan Müzik Akademi, her yaştan ve yetenekten müziksevere Isparta'nın kalbinde hizmet veriyor. Gitar, piyano, keman, yan flüt, halk oyunları, ritim dersi, bale eğitimi ve daha pek çok farklı alanda yapılandırılmış ve kişiselleştirilmiş dersler sunarak, her öğrencinin doğru seviyede müzikal yeteneklerini geliştirmesine yardımcı oluyor.Unutulmaz bir müzik yolculuğuna adım atmak isteyenler için Tezcan Müzik Akademi, enstrümanların kralı olma şansı sunuyor. Gitarda, piyanoda veya klavyeli müzik aletlerinde ustalaşmak, hatta kendi bestelerini geliştirmek isteyenler için Tezcan Müzik Akademi uzman eğitmenleriyle yanınızda.Kurslarımızın geniş yelpazesindeki seçeneklerimizle, başlangıç seviyesinden ileri seviyeye kadar herkesin ihtiyaçlarına uygun dersler bulunuyor. Ayrıca, Yamaha klavyeli orglar ve dijital piyano çeşitleri de akademimizde mevcut. Dersler arasında evde pratik yapmak için kendi enstrümanınıza veya klavyenize ihtiyacınız olacak. Mağazamızda tüm müzik aletlerinin ve enstrümanların satışını da yapıyoruz.Müzik aletleri kursları ve diğer ders yelpazemizi gözden geçirirken doğru seviyeyi seçmek için size yardımcı olmak için hemen arayabilirsiniz. Tezcan Müzik Akademi, Sanayi Mahallesi, 154. Cadde, No:39, Isparta Merkez adresinde sizleri bekliyor.Müzikle dolu bir dünyaya adım atmak ve neşeyi bulmak için Tezcan Müzik Akademi'ye bugün kayıt yaptırın!