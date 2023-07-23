Müjde Isparta: Tarihi Eğirdir Pınar Pazarı Açıldı











































































Isparta Valisi Aydın Baruş, hafta sonu mesaisinde Eğirdir ve Aksu ilçelerinde incelemelerde bulundu.

Vali Baruş, ilk olarak Eğirdir ilçesindeki Pınar Pazarını ziyaret etti. Pazarda esnaflarla ve vatandaşlarla bir araya gelen Vali Baruş, pazarın tarihi ve kültürel önemine değinerek, pazara sahip çıkan herkese teşekkür etti.

Vali Baruş, ardından Aksu ilçesine geçti. Aksu ilçesindeki Yağlı Güreşlerine katılan Vali Baruş, güreşçilere başarılar diledi.

Vali Baruş, Aksu ilçesindeki Aksu Yaz Festivali'ne de katıldı. Festivalde konuşan Vali Baruş, festivalin önemine değinerek, geleneklerin geleceğe taşınmasında festivallerin önemli olduğunu söyledi.

Vali Baruş, Aksu Yaz Festivali'ne katkı verenlere plaket takdim etti. Festivale Aksulu vatandaşlar ve başta Antalya olmak üzere çevre illerden gelen vatandaşlar katıldı.

Vali Baruş'un Eğirdir ve Aksu ilçelerinde yaptığı ziyaretler, ilçe halkıyla bir araya gelme ve ilçelerin sorunlarını yerinde inceleme fırsatı verdi.

Vali Baruş Pazar Mesaisini Eğirdir ve Aksu ilçelerine Ayırdı

Isparta Valisi Aydın Baruş, hafta sonu mesaisini Eğirdir ve Aksu ilçelerinde inceleme ve açılış ve festivallere katıldı.

Vali Baruş, ilk olarak Eğirdir ilçesinde incelemelerde bulundu. Fen lisesi yapılacak alanda incelemelerde bulunan Vali Baruş, ardından Pınar Pazarı bölgesi inşa edilecek olan 8 derslikli Atatürk Ortaokulu projesini inceleyerek ilgililerden bilgi aldı.

Vali Baruş, ardından Eğirdir ilçesinde yaklaşık 800 yıllık geçmişi bulunan ve bu gün açılan Pınar Pazarında ilk olarak esnaflar ve vatandaşlar ile bir araya geldi. Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik ve Belediye Başkanı Veli Gök'ünde katılımıyla Vali Baruş pazara kurulan Yörük çadırında bir süre Çevre illerden gelen Yörükler ile sohbet etti, tuluk ayran içti.

Mehter takımının gösterisi ile devam eden programda Vali Baruş, Yörüklerin pazara gelişlerinin canlandırıldığı temsili deve kervanı geçişine katıldı. Tarihi pazarın tüm esnaflara ve vatandaşlara hayırlı olmasını temenni eden Vali Aydın Baruş, bu tür tarihi geçmişi kültürel değerinden bahsederek pazara sahip çıkan herkese teşekkür etti.

Vali Aydın Baruş ardından Aksu ilçesinde birincisi yapılan Aksu Yaz Festivali ve Yağlı Güreşlerine katıldı. Aksu Kaymakam Vekili Adem Çelik ve Belediye Başkanı Veli Kahraman, tarafından karşılanan Vali Baruş ilk olarak festival alanını dolaşarak vatandaşlar ile sohbet etti.

Halk oyunları, Isparta Belediyesi Mehteran Takımı ve atlı gösterilerinin sunulduğu Festivalde konuşan Belediye Başkanı Veli Kahraman Aksu ilçesine el birliği ile hizmet etmeye devam edeceklerini kaydederek festivale katılan herkese teşekkür etti. Geleneklerimizin geleceğe taşınmasında festivallerin önemli olduğunu söyleyen Aksu Kaymakam Vekili Adem Çelik tüm katılımcılara teşekkür etti.

Anadoluda Türk Milletinin bin yıldır var olduğunun altını çizen Vali Baruş, ata yurtlarımıza sahip çıkalım mesajı verdi. Aksu Yaz Festivaline katkı verenlere plaket takdim edilen programda ardından onlarca Pehlivan kilo ve boylarına göre eşlenerek er meydanında bir birilerinin sırtını yere getirmeye çalıştılar.

Festivale Aksulu Vatandaşların yanı sıra başta Antalya olmak üzere bir yerden vatandaş adeta akın etti. Vali Baruş, Eğirdir ve Aksu'da İncelemelerde BulunduIsparta Valisi Aydın Baruş, hafta sonu mesaisinde Eğirdir ve Aksu ilçelerinde incelemelerde bulundu.Vali Baruş, ilk olarak Eğirdir ilçesindeki Pınar Pazarını ziyaret etti. Pazarda esnaflarla ve vatandaşlarla bir araya gelen Vali Baruş, pazarın tarihi ve kültürel önemine değinerek, pazara sahip çıkan herkese teşekkür etti.Vali Baruş, ardından Aksu ilçesine geçti. Aksu ilçesindeki Yağlı Güreşlerine katılan Vali Baruş, güreşçilere başarılar diledi.Vali Baruş, Aksu ilçesindeki Aksu Yaz Festivali'ne de katıldı. Festivalde konuşan Vali Baruş, festivalin önemine değinerek, geleneklerin geleceğe taşınmasında festivallerin önemli olduğunu söyledi.Vali Baruş, Aksu Yaz Festivali'ne katkı verenlere plaket takdim etti. Festivale Aksulu vatandaşlar ve başta Antalya olmak üzere çevre illerden gelen vatandaşlar katıldı.Vali Baruş'un Eğirdir ve Aksu ilçelerinde yaptığı ziyaretler, ilçe halkıyla bir araya gelme ve ilçelerin sorunlarını yerinde inceleme fırsatı verdi.

Isparta Valisi Aydın Baruş, hafta sonu mesaisinde Eğirdir ve Aksu ilçelerinde incelemelerde bulundu. Vali Baruş, ilk olarak Eğirdir ilçesindeki Fen lisesi yapılacak alanda incelemelerde bulundu. Ardından Pınar Pazarı bölgesi inşa edilecek olan 8 derslikli Atatürk Ortaokulu projesini inceledi ve yetkililerden bilgi aldı.Vali Baruş, Eğirdir ilçesinde yaklaşık 800 yıllık geçmişi bulunan ve bu gün açılan Pınar Pazarında esnaflar ve vatandaşlar ile bir araya geldi. Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik ve Belediye Başkanı Veli Gök'ün de katılımıyla Vali Baruş, pazara kurulan Yörük çadırında bir süre Yörüklerle sohbet etti ve tulum ayran içti.Mehter takımının gösterisi ile devam eden programda Vali Baruş, Yörüklerin pazara gelişlerinin canlandırıldığı temsili deve kervanı geçişine katıldı. Tarihi pazarın tüm esnaflara ve vatandaşlara hayırlı olmasını temenni eden Vali Aydın Baruş, bu tür tarihi geçmişi ve kültürel değerinden bahsederek pazara sahip çıkan herkese teşekkür etti.Vali Baruş, ardından Aksu ilçesinde birincisi yapılan Aksu Yaz Festivali ve Yağlı Güreşlerine katıldı. Aksu Kaymakam Vekili Adem Çelik ve Belediye Başkanı Veli Kahraman, tarafından karşılanan Vali Baruş, ilk olarak festival alanını dolaşarak vatandaşlar ile sohbet etti.Halk oyunları, Isparta Belediyesi Mehteran Takımı ve atlı gösterilerinin sunulduğu Festivalde konuşan Belediye Başkanı Veli Kahraman, Aksu ilçesine el birliği ile hizmet etmeye devam edeceklerini kaydederek festivale katılan herkese teşekkür etti. Geleneklerimizin geleceğe taşınmasında festivallerinin önemli olduğunu söyleyen Aksu Kaymakam Vekili Adem Çelik, tüm katılımcılara teşekkür etti.Anadoluda Türk Milletinin bin yıldır var olduğunun altını çizen Vali Baruş, ata yurtlarımıza sahip çıkalım mesajı verdi. Aksu Yaz Festivaline katkı verenlere plaket takdim edilen programda ardından onlarca Pehlivan kilo ve boylarına göre eşlenerek er meydanında bir birilerinin sırtını yere getirmeye çalıştılar. Festivale Aksulu Vatandaşların yanı sıra başta Antalya olmak üzere bir yerden vatandaş adeta akın etti.Vali Baruş'un ziyaretleri, halk tarafından memnuniyetle karşılandı.