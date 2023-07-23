Isparta Emniyet Müdürlüğünden Orman Yangınları Hakkında Bilgilendirme

Isparta Emniyet Müdürlüğü, Orman Yangınları Hakkında Vatandaşlara Bilgilendirme Yaptı

Ormanlarda ateş yakmayın.

Ormanlarda sigara içmeyin.

Ormanlarda çöp bırakmayın.

Ormanlarda piknik yaparken dikkatli olun.

Orman yangınlarını gördüğünüzde 112'yi arayın.

Isparta Emniyet Müdürlüğü, Toplum Destekli Şube Müdürlüğü tarafından orman yangınları hakkında vatandaşlara bilgilendirmeler yapıldı.Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, orman yangınlarının önlenmesi için alınması gereken önlemler anlatıldı. Açıklamada, orman yangınlarının çıkmaması için dikkat edilmesi gereken hususlar şu şekilde sıralandı:Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların bu önlemlere dikkat etmeleri çağrısında bulundu.Unutmayın, bilinçli davranarak ve alınan önlemlere uymaya özen göstererek orman yangınlarını önleyebiliriz.