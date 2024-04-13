HGS Kullanıcıları İçin Önemli Uyarı: Cezaların İptali İçin Yol Açıldı!

HGS kullanıcılarına müjdeli haber: Artık HGS cezalarını iptal ettirebilirsiniz. Özellikle yetersiz bakiye ile HGS kullanan ve takip edilen 15 günlük ödeme süresini aşan sürücüler için bu önemli bir adım.

HGS hesabında yeterli bakiye bulunmaması durumunda köprü veya otoyol geçişi yapan sürücüler, ceza almaktadır. Ancak avukat Bilal Yavuz'un açıklamalarına göre, bu cezaların iptal edilmesi mümkün.

Bilal Yavuz, özellikle bayram tatili gibi yoğun dönemlerde unutulan HGS yenilemelerinin sürücülere pahalıya mal olduğunu belirtti. HGS hesabında yeterli bakiye olmaması durumunda ve takip edilen 15 günlük süre içerisinde ödeme yapılmaması halinde, cezanın 4 katına çıkabileceği uyarısında bulundu.

Ancak, cezanın iptali için sürücülere bazı adımlar da sunulduğunu belirtti. Ceza kesildikten sonra öncelikle tebligat gönderilmesi gerektiğini vurgulayan Yavuz, tebligat yapılmadan cezanın artırılmasının hukuki olmadığını ifade etti.

Eğer cezanız 4 katına çıkıp icra yoluna gidilmişse, önceden tebligat yapılmadığını gerekçe göstererek itiraz edebilirsiniz. Bu şekilde cezanın indirilmesi veya iptal edilmesi mümkün olabilir.

HGS kullanıcılarına önemli bir hatırlatma: HGS hesaplarınızı düzenli olarak kontrol edin ve bakiyenizi yeterli seviyede tutun. Aksi halde cezalarla karşılaşabilirsiniz.