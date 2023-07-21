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Isparta'da Kesme Gülde Verim ve Kalite Yüz Güldürüyor

Isparta'da Kesme Gülde Verim ve Kalite Yüz Güldürüyor
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Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü: Kesme Gülde Verim ve Kalite Yüz Güldürüyor
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun kadın girişimcilere sağladığı %65 hibe desteği ile kurulan 15 bin metrekare alanda bulunan seralarda, kesme gül üretimi başarıyla sürdürülüyor. Seraların %60'lık kısmında kırmızı, %40'lık kısmında ise beyaz, pembe, fuşya, sarı, dolca vita ve krem gibi farklı renklerdeki kesme güller üretiliyor. Yüksek kalite standartlarına uygun kesme güller, iç piyasanın talebini karşılamakla kalmayıp ihracatçıların da dikkatini çekiyor.
Bu özel haber bülteniyle, Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün desteklediği kesme gül üretiminin büyük bir başarı elde ettiğini duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Kadın girişimcilerin bu hibe desteği sayesinde modern seralarında yüksek kaliteli çiçekler yetiştirerek hem iç piyasadaki talebi karşılıyor, hem de ihracat alanında fırsatlar yakalıyorlar.
Isparta'nın geleneksel kesme gül üretiminin yanı sıra farklı renklerdeki bu çiçeklerin de üretilmesi, şehrin çiçek ihracatındaki potansiyeli artırarak adını daha da yükseklere taşıyor. Kesme gülde verim ve kalitenin artması, Isparta'nın çiçekçilik sektöründeki önemini güçlendiriyor ve bu alanda büyüme fırsatları sunuyor.
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun girişimcilere sunduğu desteklerle Isparta'nın çiçek sektöründeki potansiyeli, gelecekte daha da parlak günler vadediyor. Bu başarılı üretimin, hem şehir ekonomisine katkı sağlaması, hem de güzellikleriyle dünyaya açılan kesme güllerin adını gururla taşıması, tüm çiftçi ve girişimcilerimizin emeklerine değer katıyor.
Kesme güldeki bu verim ve kalite artışını kutluyor, Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile kadın girişimcilerimize teşekkür ediyoruz. Isparta'nın çiçekçilik sektöründeki başarılarına ve gelecekteki büyüme potansiyeline dair heyecanımızı paylaşmak için bu haber bültenini sizlerle paylaştık.
 
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