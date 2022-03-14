Bir dizi temaslarda bulunmak üzere ilimize gelen Özbekistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Alişer Azamhocayev, Vali Ömer Seymenoğlu’nu makamında ziyaret etti.Ziyarette ilk olarak Şeref Defterini imzalayan Büyükelçi Azamhocayev daha sonra Valilik Makamına geçerek Vali Seymenoğlu ile bir süre görüştü. Görüşmede Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tutar ile Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Osman Şahlan da hazır bulundu.Vali Seymenoğlu, Büyükelçi Azamhocayev’i güller ve göller diyarı Isparta’da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ziyaretin Özbekistan ile Isparta arasında başta ekonomik faaliyetlerin artırılması olmak üzere kültürel ilişkilerin de yoğunlaştırılmasına vesile olmasını temenni ettiğini söyledi.Gösterdiği misafirperverlikten dolayı Vali Seymenoğlu’na teşekkürlerini ileten Büyükelçi Azamhocayev, Isparta ile olan ilişkilerinin gelişerek daha da artacağına olan inancını ifade etti.