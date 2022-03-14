ISPARTA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI BASIN DUYURUSU

Isparta ili Gönen ilçesi Gölbaşı köyünde 21 Şubat 2022 tarihinde Sulama Birliği Kooperatifine ait enerji aktarımında kullanılan bakır kabloların çalınması olayını gerçekleştirdikleri tespit edilen; F.D., T.D., A.D. ve M.l). isimli şüpheliler 08 Mart 2022 tarihinde Jandarmanın Dedektifleri olan Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Gönen İlçe J.K.lığı Asayiş Timlerinin ortak çalışması sonucunda çalmış oldukları malzemeler ile birlikte saklandıkları yerde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüpheli şahıslar sevk edildikleri adli makamlar tarafından tutuklanarak İsparta E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir.Isparta İl Jandarma Komutanlığı olarak vatandaşların emniyet ve asayişinin sağlanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edilmektedir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.