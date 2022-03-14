DENİZDEN SOFRAYA LEZZET YOLCULUĞU - HAFANIN 7 GÜNÜ TAZE BALIK

Deniz ürünleri, muhteşem yemekler yapmak için mükemmeldir. Ve harika deniz ürünleri pişirmenin sırrı da mevsiminde en iyi balığı satın almaktır. Sabahın erken saatlerinde balıkçılardan doğrudan gelen yeni yakalanmış deniz ürünleri Gözde Balık tezgahlarında yerini aldı ve tazeliğiyle mükemmel...!

Hangisini seçerseniz seçin, en taze ve kaliteli bir şekilde tedarik edildiğinden emin olabilirsiniz.

Gözde Balık'ta kendini işine adamış balıkçılar her tür balık ve deniz ürünü hazırlamada, fileto çıkarma, deri çıkarma ve kemik çıkarma konularında eğitimlidir.

Haftanın 7 günü, balıkçı teknelerinden doğrudan tedarik edilmiş deniz ürünleri için Isparta'da Gözde Balık'tan başka bir yere bakmanıza gerek yok...!

Adres:

6 Mart Atatürk caddesi halı sarayı karşısı

Telefon:

































































