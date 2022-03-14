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HAFANIN 7 GÜNÜ TAZE BALIK İÇİN GÖZDE BALIK

HAFANIN 7 GÜNÜ TAZE BALIK İÇİN GÖZDE BALIK
ISPARTA
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DENİZDEN SOFRAYA LEZZET YOLCULUĞU -  HAFANIN 7 GÜNÜ TAZE BALIK 

Deniz ürünleri, muhteşem yemekler yapmak için mükemmeldir. Ve harika deniz ürünleri pişirmenin sırrı da  mevsiminde en iyi balığı satın almaktır.  Sabahın erken saatlerinde balıkçılardan doğrudan gelen yeni yakalanmış deniz ürünleri Gözde Balık tezgahlarında yerini aldı ve  tazeliğiyle mükemmel...!

Hangisini seçerseniz seçin, en taze ve kaliteli bir şekilde tedarik edildiğinden emin olabilirsiniz.
Gözde Balık'ta kendini işine adamış balıkçılar her tür balık ve deniz ürünü hazırlamada, fileto çıkarma, deri çıkarma ve kemik çıkarma konularında eğitimlidir.
Haftanın 7 günü, balıkçı teknelerinden doğrudan tedarik edilmiş deniz ürünleri için Isparta'da Gözde Balık'tan  başka bir yere bakmanıza gerek yok...!

Adres: 6 Mart Atatürk caddesi halı sarayı karşısı
Telefon: (0246) 201 29 29  -  (0246) 218 52 57 
 
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HAFANIN 7 GÜNÜ TAZE BALIK İÇİN GÖZDE BALIK
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