​Isparta Valisi Aydın BARUŞ’un “24 Temmuz Basın ve Gazeteciler Bayramı” Mesajı

Isparta Valisi Aydın BARUŞ’un“24 Temmuz Basın ve Gazeteciler Bayramı” Mesajı24 Temmuz 1908 tarihinde basın üzerinde sansürün kaldırılmasıyla gazeteler ilk kez sansürsüz olarak yayınlanmaya başlamıştır. 24 Temmuz günü “Basın ve Gazeteciler Bayramı” olarak kutlanmaktadır.Halkımıza doğru ve zamanında haber alma imkânı sağlayan basın kuruluşları, demokratik kültürün ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Ulusalda ve yerelde memleketin her köşesinde meydana gelen olaylardan kamuoyunu haberdar eden basın kuruluşlarımız aynı zamanda vatandaşlarımızla devletimiz arasında güçlü bir bağ oluşturulmasında önemli rol oynamaktadırlar.Kişi hak ve hürriyetlerine saygılı, basın meslek ilkelerine uygun, tarafsız ve objektif bir çalışma anlayışıyla görev yapan basın kuruluşlarımız; gece gündüz demeden zorlu mevsim şartlarında her daim gösterdikleri duyarlılık ve çalışma azmi ile toplumsal gelişme ve bilinçlenmeye önemli katkılar sağlamaktadırlar.Basın kuruluşlarımız bilgi çağımızın ve teknolojinin gerektirdiği tüm teçhizat ve donanımla sürekli kendini yenileyip daima gelişen ve zenginleşen yapısıyla ülkemizin hedeflerine ulaşması doğrultusunda ve milletimizin duygu, beklenti ve ihtiyaçlarını uluslararası alana taşıma noktasında yaptıkları başarılı çalışmalar büyük katkı sağlamaktadır.Bu duygu ve düşüncelerle, basında sansürün kaldırılışının 115. yıl dönümünde; tüm basın mensuplarının “24 Temmuz Basın ve Gazeteciler Bayramını” en içten dileklerimle kutluyor, görevlerini yaparken hayatını kaybeden basın çalışanlarını da rahmetle anıyorum.