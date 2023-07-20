Motorine 1 lira 55 kuruş zam geliyor

Motorine 1 lira 55 kuruş zam geliyor. Bu zam 21 Temmuz Cuma günü itibariyle geçerli olacak. Benzin grubunda ise herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.

İstanbul'da motorin litre fiyatı 32.32 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 34.05 liradan satılıyor.

Zamların nedeni olarak, uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarındaki artış gösteriliyor. Petrol fiyatları, Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle artmaya devam ediyor.

Zamlar, araç sahiplerini olumsuz etkileyecek. Araç sahipleri, zamların ardından daha fazla benzin ve mazot alacak. Bu da, akaryakıt fiyatlarındaki artışın enflasyona yansımasına neden olacak.