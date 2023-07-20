Isparta Belediyesi ve Isparta Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (IASKF) işbirliğinde Isparta Belediyesi Geleceğin Şehri Geleceğin Yıldızları Futbol Turnuvası düzenleniyor. 24 takımın yer alacağı turnuvanın kura çekimi yapıldı.Isparta Belediyesi, kültürel, sanatsal ve diğer etkinliklerin yanı sıra sportif faaliyetlere de öncülük yapıyor. Isparta Belediyesi ve Isparta Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (IASKF) işbirliğindegeçen yıl Isparta Belediyesi Minikler Futbol Turnuvası düzenlenmişti. Bu yıl turnuvanın ismi Geleceğin Şehri Geleceğin Yıldızları Futbol Turnuvası olarak belirlendi. 28 Temmuz Cuma günü başlayacak olan turnuvaya U10-U11 ve U12 kategorilerinde 24 takım katılacak. Turnuvanın müsabakaları Isparta Belediyesi’nin şehre kazandırdığı Emre Mahallesi Spor Kompleksinde oynanacak.Turnuvanın kura çekimi Belediye Kültür Merkezi Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Kura çekimine Isparta Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Fatih Eti, Isparta Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (IASKF) Başkan Yardımcısı ve 2. Başkanı Alkan Zorlu ve yönetim kurulu üyeleri,IASKF eski Başkanı Mustafa Özsavlufutbol kulüplerinin yöneticileri ve minik futbolcular katıldı.Kura çekimi öncesi açıklamalarda bulunan Isparta Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Fatih Eti, turnuvanın geçen sene Minikler Futbol Turnuvası ismiyle yapıldığını ancak bu yıl Geleceğin Şehri Geleceğin Yıldızları adıyla düzenleneceğini belirtti. Eti, “Evlatlarımız bizim için geleceğin yıldızlarıdır. O yüzden turnuvaya bu ismi koyduk. Isparta’mız da geleceğin şehri bir kent. 28 Temmuz itibariyle maçlarımız başlayacak ve maçlarımız Emre Mahallesi Spor Kompleksinde oynanacak. Geçen yıl güzel bir atmosfer vardı. Final maçında da kalabalık bir seyirci vardı. Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Başdeğirmen geçen yıl düzenlenen turnuvadaki final maçının ve seyirci atmosferinin güzel olduğunu ifade etmişti. Statta ışık problemimiz olmayacak. Sahamızda 6 maç oynanabilecek bir kapasiteye getireceğiz. Bu şekilde maçlarımızı oynayabileceğiz” dedi.IASKF eski Başkanı Mustafa Özsavlu, turnuvanın detaylarıyla ilgili bilgi aktardı. Maçların 50x70 ebatlarda yarım saha şeklinde oynanacağını belirten Özsavlu, “8’er kişi sahada olacak, 12 yedek bulunacak. Herkes oynasın istiyoruz. Maçlar 25’erden 2 devre olmak üzere 50 dakika olarak oynanacak. İlk 2 takımlar çeyrek finale yükselecek” şeklinde konuştu.Konuşmaların ardından minik futbolcular ve katılımcılar, kura çekimi yaparak takımların gruplarını belirledi.