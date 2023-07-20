Isparta'da SDÜ'den Devrim Gibi Yazılım!











Süleyman Demirel Üniversitesi, Kariyer Planlama ve Mezunlarla İletişim Merkezi Öğretim Görevlisi Psikolog Ali Yasin Kafes liderliğinde, psikolojik danışmanlık süreçlerine sanal gerçeklik teknolojisini entegre etmek amacıyla bir yazılım geliştirildi.Isparta'da bulunan Süleyman Demirel Üniversitesi Göller Bölgesi Teknokent'te faaliyet gösteren VRPsiko markası altında sunulacak olan uygulama, "hand tracking (el izleme)" özelliğine sahip ilk yazılım olma özelliğini taşıyor.Yeni bir dönemi başlatacak olan psikolojik danışmanlık uygulaması hakkında bilgi veren Ali Yasin Kafes, şunları ifade etti: "Ülkemizde pek yaygın olmayan sanal gerçeklik teknolojisini meslektaşlarıma uygun bir maliyetle sunmayı hedefliyoruz. KOSGEB ARGE İnovasyon programına yaptığımız başvuru kabul edildi ve hemen çalışmalara başladık. 2023 yılında Göller Bölgesi Teknokent'te kendi şirketimizi kurarak yazılım geliştirme çalışmalarına başladık. Bu projede, kişilerin danışmanlık süreçlerinde meslektaşlarımız aracılığıyla fayda sağlamaları önceliğimizdir."Sanal gerçeklik kullanımının genellikle fobiler etrafında yoğunlaştığını belirten Kafes, geliştirilen yazılımın sadece fobilerde değil "depresyon", "kaygı bozuklukları", "cinsel bozukluklar", "uyku bozuklukları" ve "OKB" gibi birçok durumda kullanılabileceğini vurguladı.Uygulamanın geniş bir kullanım alanı sunacağını dile getiren Kafes, "Psikolojik danışmanlık sürecine dahil olmak isteyen kişilerin yaklaşık %70'inde rahatlıkla uygulanabilir. Ayrıca, dünya genelinde geliştirilen uygulamalardan farklı olarak, "hand tracking" özelliğine sahip ilk yazılımdır. Kullanıcıların ve uygulayıcıların kolay kullanımı için sanal gerçeklik gözlüğüne ait kumandaların kullanımı ortadan kaldırılmış ve kişilerin kendi elleriyle program içinde etkileşimde bulunması sağlanmıştır. Yazılımın bir diğer özelliği ise tüm sahne seçeneklerinde interaktif bir katılım gerektirmesidir. Yani kişiler, sahne içinde hareket edebilir ve etkileşime geçebilir. Hem içerik hem de geniş kitlelere sunulması açısından ülkemizde bir ilk olma özelliğini taşıyor." şeklinde konuştu.SDÜ'nün geliştirdiği bu sanal gerçeklik uygulaması, psikolojik danışmanlık süreçlerinde yeni bir dönemi başlatabilecek nitelikte olup, sektördeki profesyoneller ve danışanlar için önemli bir araç haline gelebilir.