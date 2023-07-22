Milli gururumuz Türk Yıldızları Isparta'da Uçtu!







Isparta semalarında kalpleri bir kez daha fethettilerTürkiye’nin milli gururu Türk Yıldızları, Isparta Belediyesi Lavanta Günleri Gençlik Festivali kapsamında nefesleri kesen bir gösteri sundu. Gökkubbe Fuar Alanında gerçekleştirilen gösteriyi binlerce vatandaş takip ederken, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Bizlere güven düşmana korku veren bir gösteriydi. Çok mutlu olduk. Ordumuzun ve Türk Hava Kuvvetlerimizin ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gördük” dedi.Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi ekibi, milli gururumuz Türk Yıldızları, Isparta semalarında 6 uçakla 30 dakika süren bir gösteri yaptı. Isparta Belediyesi Lavanta Günleri Gençlik Festivali kapsamında gerçekleştirilen gösteriyi Vali Aydın Baruş, Garnizon Komutan Vekili Albay Hüseyin Mustafa Aksu, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, İl Genel Meclisi Başkanı ve AK Parti İl Başkanı Serkan Keskin ile binlerce vatandaş takip etti.Saat 15.00’da başlayan gösteri uçuşunda Türk Yıldızları ekibi Isparta semalarında vatandaşlara adeta unutulmaz anlar yaşattı. Vali Aydın Baruş ve Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, eşleriyle birlikte gösteriyi büyük bir heyecanla izledi.Gösterinin ardından Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Türk Yıldızları’nın yer ekibine günün anısına ahşaptan yapılan gül tablosu hediye etti. Büyük bir heyecanla Türk Yıldızları gösterisini takip ettiklerini ifade eden Başkan Başdeğirmen, gösteriden dolayı pilotlara ve yer ekibine teşekkür etti. Başkan Başdeğirmen, “Ispartalı olarak bugün çok farklı bir gündü. Bizlere güven düşmana korku veren bir gösteriydi. Çok mutlu olduk. Halkımız da büyük ilgi gösterdi. Sadece bu alanda değil şehrin birçok noktasından bu gösteriyi izlediler. Ordumuzun ve Türk Hava Kuvvetlerimizin ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gördük. Rabbim onların yolunu açık eylesin, onlara sağlık, sıhhat nasip eylesin, çalışmalarına devamlılık versin inşallah. Tüm komutanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.Vali Aydın Baruş, Türk milletinin gökyüzündeki gururu olan Türk Yıldızları’nı eşsiz manzaralar eşliğinde izlemenin büyük mutluluğunu yaşadıklarını ve gurur duyduklarını söyledi. Vali Baruş, “Türk milletinin bir mensubu olmaktan çok büyük onur duyduk. Türk havacılığının gelmiş olduğu seviye, Türk Silahlı Kuvvetlerinin gökyüzündeki hakimiyetibizlere sonsuz güven veriyor. Onların gökyüzündeki uçaklara hakimiyeti tüm Ispartalılar tarafından büyük ilgi gördü. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin tüm mensupları canlarını ortaya koyarak Türk milletinin birlik ve beraberliği, düşmanlarımız karşısında dimdik durabilmemiz için sergiledikleri emek bizleri her zaman onurlandırıyor. Emeklerine sağlık, Allah razı olsun. Onlarla bugün bir kez daha gurur duyduk, teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.Gösteriyi izleyen vatandaşlar da Türk Yıldızlarının gösteri uçuşunu büyük bir ilgiyle takip ettiklerini belirterek, “Çok güzel bir gösteri oldu. Hayranlıkla gösteriyi takip ettik. Isparta’da çok güzel bir şenlik havası var. Allah askerlerimizi, İHA ve SİHA’larımızı korusun. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. En büyük millet Türk milleti. Gösteriden çok gururlandık” dediler.